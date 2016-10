Patricia Popp gewinnt Bürgermeisterwahl in Eppelheim

Zahlreiche Bürger verfolgen die Stimmauszählung in der Rudolf-Wild-Halle.

Thomas Wieland gratuliert Patricia Popp, Alt-Stadtrat Jens Nold (Mitte) und CDU-Vorsitzender Volker Wiegand (rechts) schließen sich den Glückwünschen an.

Eppelheim. 16 Minuten nachdem die Wahllokale geschlossen hatten, brandete erstmals Beifall durch die sehr gut besuchte Rudolf-Wild-Halle, in der die öffentliche Auszählung des Ergebnisses der gestrigen Wahl zum Bürgermeister stattfand: 51,2 Prozent für Patricia Popp, 42 Prozent für Thomas Wieland.

Schon zu diesen frühen Zeitpunkt waren zwei Dinge klar: Die Wahl wird zwischen Popp und Wieland entschieden und die anderen vier Bewerber haben nicht den Hauch einer Chance. So sollte es bis zum Schluss bleiben. Die beiden Kandidaten Timo Beul und Thorsten Kettenmann, die im Wahlkampf die Eppelheimer Fahne hochhielten, beide stammen aus der Maurergemeinde, erzielten mit 4,1 und 3.3 Prozent der Stimmen ein achtbares Ergebnis, Alfred Wilhelm von der Nein-Idee und Christian Pallmann waren mit 0,5 und 0.2 Prozent der Stimmen weit abgeschlagen.

Restliche Bewerber abgeschlagen

Nein, Spannung bezog die Auszählung einzig aus der Frage, ob es Popp gelingen werde, die Wahl im ersten Durchgang zu entscheiden. Nach fünf von 17 Wahlbezirken lag sie mit 54.6 Prozent in Führung, Wieland war auf 36,4 Prozent zurückgefallen. Nach zehn von 17 Wahlbezirken hatte Wieland etwas aufgeholt, er lag bei 39,7 Prozent der Stimmen und Popp kam mit 51,3 Prozent der magischen Grenze von 50 Prozent etwas näher.

Zur Erinnerung: Im ersten Wahlgang braucht der Gewinner 50 Prozent der Stimmen plus eine, in einem zweiten Wahlgang würde die einfache Mehrheit genügen, sprich wer am meisten Stimmen bekommt hat gewonnen.

Doch so spannend sollte es nicht mehr werden, als sich nach 15 von 17 Wahlbezirken - die Zeiger der Uhr waren mittlerweile auf 18.36 Uhr vorgerückt - Popp mit 51,6 Prozent behauptet hatte, war klar, die Wahl ist entschieden.

Wenige Minuten später betrat Bürgermeister Dieter Mörlein die Bühne und verkündete das vorläufige Endergebnis: 52,1 Prozent der Stimmen für Patricia Popp, 38,9 Prozent für Thomas Wieland. Die Wahlbeteiligung lag bei 44.6 Prozent.

Popp, noch sichtlich bewegt von den vergangenen 30 Minuten, bekannte als erstes, wie schlecht ihr den Tag über gewesen sei. Nun sei sie überglücklich und überrascht von dem Ergebnis und freue sich, dass Eppelheim gesagt habe, "auch eine Frau kann Bürgermeister". Gleich im ersten Wahlgang gewählt worden zu sein, sei ein großer Vertrauensvorschuss und sie werde, versicherte die neue Bürgermeisterin, hart daran arbeiten, sich dessen würdig zu erweisen. "Ich werde meine ganze Kraft in das Amt stecken", rief sie aus und bekannte, eine Bürgermeisterin für alle sein zu wollen.

Thomas Wieland zeigte sich als fairer Verlierer, gratulierte Popp und wünschte ihr viel Glück für die Zukunft. Allerdings war er, wie auch der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born (Schwetzingen) mit der Wahlbeteiligung nicht einverstanden. Mit 44,6 Prozent sei sie deutlich hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, stellte Wieland fest und vermuttete, dass er es nicht geschafft habe, alle bürgerlichen Wähler zur Wahl zu bringen. Mit einer höheren Wahlbeteiligung, da ist sich Wieland sicher, hätte das Ergebnis anders ausgesehen. Zumal der Unterschied in absoluten Zahlen nicht so groß sei.

Niedrige Wahlbeteiligung

Auf 2678 Stimmen war Popp gekommen, bei 1998 lief Wieland ein. Macht eine Differenz von 680 Stimmen. Bei 11 583 Wahlberechtigten, von den 5171 zu Wahl gingen, wäre durchaus noch Luft nach oben gewesen. Weshalb man wohl der auch von Renate Schmidt, der SPD-Fraktionssprecherin im Stadtrat, geäußerten Vermutung vom Lagerwahlkampf Gehör schenken sollte. Hier Popp, von SPD und Grünen unterstützt, da Wieland, hinter dem sich das bürgerliche Lager schart. Und wer mit dem bürgerlichen Kandidaten nicht einverstanden war, aber auch Popp nicht wählen wollte, der blieb zuhause, lautete eine am gestrigen Abend öfters geäußerte These.

Noch etwas zeigt der Blick auf die absoluten Zahlen: Mit 12 Stimmen kam Christian Pallmann nur auf Platz sieben, knapp vor ihm mit 26 Stimmen Alfred Wilhelm. Und auf den fünften Platz schob sich einer, den niemand auf dem Zettel hatte: Mit 29 Stimmen kam Bürgermeister Dieter Mörlein auf beachtliche 0,57 Prozent der Stimmen.