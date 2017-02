In diesem Hochhaus gibt es am Abend Feueralarm.

Eppelheim. Schreck gestern Abend für die 89 Bewohner eines Hochhauses im Schläuchenweg in Eppelheim: Feueralarm! Zum Glück gab es keine Verletzten.

Was war passiert? Laut Informationen der Polizei war ein Mülleimer im Eingangsbereich in Brand geraten. Dadurch entwickelte sich dichter Rauch, der bis ins dritte Obergeschoss des Hauses zog. Die rund 40 Feuerwehrleute, die neben Rettungskräften im Einsatz waren, evakuierten vorsorglich alle im Haus befindlichen Bewohner, die zum Teil bereits aus dem Gebäude geflüchtet waren, wie unser Fotograf vor Ort schilderte. Die Feuerwehr setzte entsprechendes Gerät ein, um den Rauch aus dem Haus zu saugen. Die Menschen konnten schließlich wieder in ihre Wohnungen. kaba/pr-v