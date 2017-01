Carsten Rupp: 2017 feiern wir uns selbst

Eppelheim. Mit ihren neuen Feuerwehruniformen versammelten sich die Einsatzabteilung, die Jugendfeuerwehr und die Altersmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr zur Jahreshauptversammlung in der Rudolf-Wild-Halle. Schnell zeigte sich, dass auf ein arbeitsreiches und ein erfolgreiches Jahr 2016 ein ebenso ereignisreiches Jahr 2017 folgen wird. Dieses wird ganz klar durch die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Wehr im September gekrönt sein, und so traf es Schriftführer Carsten Rupp passend, als er sagte: "2017 feiern wir uns selbst".

Doch es wäre nicht die Feuerwehr, wenn nur dies im Vordergrund stünde. Selbstverständlich sind bereits jetzt Lehrgänge und Weiterbildungen geplant und auch ein neues Ausbildungskonzept wird in diesem Jahr umgesetzte. Ebenfalls wird ein neues Löschfahrzeug im Spätjahr den Fuhrpark verstärken und der Umbau des Feuerwehrhauses starten. Dass dies nötig ist, zeigt die Einsatzstatistik.

So berichtete Kommandant Uwe Wagner, dass die Einsatzkräfte 2016 insgesamt 166 Mal alarmiert wurden und Einsätze jeder Art abarbeiten mussten. Er nutze die Gelegenheit, sich bei seiner Mannschaft für ihr Engagement zu bedanken. Ebenso dankte er der Stadt für die ständige Unterstützung.

Neuwahlen Stellvertretender Kommandant: Christoph Horsch Kassenprüfer: Daniel Wagner kd Beförderungen Feuerwehrmann: Niclas Brendel, Anett Martin, Robin Smith und Lars Widtke. Hauptfeuerwehrmann: Dominik Bitz, Ronny Böttcher und William Watkins. Löschmeister: Carsten Rupp Übernahme in die Einsatzabteilung: Egzon Belegu, Daniel Feist, Max Kirchenlohr, Sabri Mahmound, Florian Robl und Julien Schrödter. kd

Karsten Rupp erklärte, dass die Einsatzzahlen seit 2005 steil angestiegen sind. So waren es im vergangenen Jahr 88 Einsätze mehr als noch 2014. Der Januar zeigte sich im letzten Jahr als der einsatzreichste Monat, bei dem insgesamt 23 Mal ausgerückt werden musste. Gerufen wurde die Feuerwehr zu 98 technischen Hilfeleistungen und 32 Bränden, dazu gesellten sich Fehlalarme und Sicherheitswachdienste. Somit hatten die 52 Männer und vier Frauen ordentlich zu tun. Hervorgehoben wurden im Jahresbericht der Gefahrgutunfall im Februar, die Überlandhilfen in Bammental nach den starken Regenfällen, der Gartenhüttenbrand im August und ein Wohnungsbrand im Dezember. Durch den Ausfall des Lastenaufzuges 2015 wird den Feuerwehrleuten, gerade bei den Aufrüstarbeiten nach den Einsätzen, die Arbeit immer noch erschwert. Obwohl bereits Gelder bereit stehen sollen, hat sich hier, bis auf kleine vorbereitende Maßnahmen noch nichts getan. So habe man die Hoffnung, dass 2017 sich auch hier etwas bewegen wird.

Nachwuchs für Einsatzabteilung

Nach dem Bericht von Jugendwart Christoph Horsch, der über die Arbeit der 50 Kinder und Jugendlichen berichtete, konnte er sechs junge Erwachsene an Kommandant Uwe Wagner und somit in die Einsatzabteilung übergeben. Dabei sagte Horsch: "Ich wünsche euch das Allerbeste für euren Einsatzdienst und dass ihr immer wieder gesund von den Einsätzen nach Hause kommt." Zwei Jugendliche gaben mit einer Bildershow noch einen eindrucksvollen Einblick in das zurückliegende Jugendfeuerwehrjahr.

Nach der Entlastung von Kassiers übernahm der stellvertretende Bürgermeister Lothar Wesch das Wort und sagte: "Ich danke Ihnen für ihre Einsatzbereitschaft im Namen der gesamten Stadt. Als unmittelbarer Nachbar der Feuerwehr sehe ich, zu wie vielen Einsätzen und Übungen sie ausrücken. Ich bin quasi bei jedem Alarm dabei."

Er lobte die eindrucksvolle Wehr, auf die der Gemeinderat sehr stolz sein kann. Er beglückwünschte auch Christoph Horsch, der bei der Jahreshauptversammlung zum stellvertretenden Kommandanten gewählt wurde und somit Michael Benda im Amt ablöst.

Zum Höhepunkt der Veranstaltung wurde mit einem kleinen Feuerwerk der neue Mannschaftstransportwagen (MTW) begrüßt und durch Lothar Wesch an die Feuerwehr übergeben. Der MTW besitzt das Fahrgestell eines Mercedes Sprinter und bietet Platz für acht Personen. Zum Feuerwehrfahrzeug umgebaut wurde der MTW von der Firma Schäfer.

Spende für Gaiberger Familie

Durch die eigene Freude vergaß die Feuerwehr aber nicht das Leid anderer. Durch einen Brand hat eine Familie am Freitag in Gaiberg ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Zu Unterstützung der Familie sammelte die Feuerwehr Eppelheim in den eigenen Reihen und wird die Spende der geschädigten Familie zukommen lassen und zeigt somit, dass sie dem Leitspruch der Feuerwehr "Einer für alle, alle für einen" in allen Fällen treu sind.