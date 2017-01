Die Finanzen bleiben die Achillesferse

Eppelheim. An die Vereinsgründung vor 90 Jahren wurde beim Neujahrsempfang des Turnvereins Eppelheim (TVE) erinnert. Mit Sekt und Musik wurden die Gäste vom Vorsitzenden Claus Reske und seinen beiden Stellvertretern Ilona Schuhmacher und Andreas Walter in der Philipp-Hettinger-Halle begrüßt. Zusammen mit Patricia Popp als neu gewählte Bürgermeisterin, Ehrenbürger Hans Stephan, Gemeinderäten und Mitgliedern wurde auf das neue Jahr angestoßen.

Für seine Rückschau holte Claus Reske etwas weiter aus und ging zurück bis ins Gründungsjahr des Vereins 1927. Im Grunde sei die Gründung im Gasthaus "Zum Löwen" eine Wiedergründung gewesen, erinnerte Reske. Denn bereits 1888 sei in Eppelheim ein "Deutscher Turnverein" entstanden, der später als Freie Turnerbewegung weitergeführt wurde. Daraus hätten einige Mitglieder wegen Unzufriedenheit den Turnverein gegründet. Schon im Jahre 1930 habe man auf dem Gelände einer ehemaligen Scheune des Gasthauses "Zum Adler" mit dem Bau eines Turnerheims - der heutigen Philipp-Hettinger-Halle - begonnen.

Damals wie heute sei der Verein bei größeren Vorhaben auf Spenden und ehrenamtliche Mithilfe angewiesen gewesen. "Jeder Ziegel trägt den Daumenabdruck eines TVE-Mitglieds", wusste der Vorsitzende aus überlieferten Berichten. Nach ihrer Fertigstellung sei die Turnhalle die größte in der Gemeinde gewesen. Vereinen, Kirchen und Schulen sei sie für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt worden. Die Vereinsgaststätte "Zur Eiche" sei erst später entstanden.

Die Geehrten Ernennung zum Ehrenmitglied: Peter Bopp. Goldene Ehrennadel: Annette Rösch. Bronzene Ehrennadel: Nikolaus Deutschbauer, Michael Eberwein, Günther Braun, Ilona Schuhmacher, Steffen Müller und Klaus Mader. 75 Jahre: Philipp Barth. 70 Jahre: Hans Stephan und Gerhard Wörner. 65 Jahre: Hilde Bayerlein, Hans Fiesser und Waltraud Licht. 60 Jahre: Gertrud Hauser, Erich Huber und Manfred Weckauf. 50 Jahre: Peter Plitt. 40 Jahre: Marianne Böhm, Käthe Botz, Elke Herget, Matthias Janka, Paula Laub, Jochen Rösch, Ilse Rühle, Friedhelm Weckauf, Martina Weckauf und Gudrun Weigel. 25 Jahre: Brunhilde Baumann, Robert Dreckschmidt, Birgitt Enkler, Manfred Hornung, Gabriele Hornung, Victoria Kopp, Katrin Karl, Hans Licht, Benita Mohrlok, Erna Nader, Ursula Skarupa, Irmgard Wörner, Martina Zietsch, Sabine Kuhn, Oliver Steimel, Annette Bender, Ariane Grimmer, Gertrud Scheib, Dr. Reginald Scheidt und Sonja Kerber. sge

Das Mitgliederwachstum sei in den Nachkriegsjahren beachtlich gewesen. Im 50. Jubiläumsjahr seien mehr als 1000 Mitglieder registriert gewesen. Schon 1966 habe der Verein seinen Sportplatz an der Kirchheimer Straße einweihen können. Neben Turnen, Leichtathletik und Faustball seien Handball, Basketball, Volleyball, Trampolin und Frisbee als weitere Sportarten hinzugekommen. Von Basketball und Trampolin habe sich der Verein wieder getrennt. Eine bis heute sehr aktive Wanderabteilung sei noch gegründet worden.

In neuerer Zeit seien zudem Sportangebote im Gesundheits- und integrativen Bereich und für Senioren hinzugekommen. Den Blick in die Zukunft gerichtet, betonte der Vereinschef: "Ein Problem war und bleibt noch für eine gewisse Zeit die finanzielle Basis des Vereins." Die Mitgliedsbeiträge würden bei weitem nicht ausreichen, um Verbindlichkeiten und Ausgaben zu decken und die Zuschüsse an die Abteilungen zu gewährleisten.

Rhein-Neckar-Halle erhalten

Im vergangenen Herbst musste dem Pächter der Vereinsgaststätte "Zur Eiche" gekündigt werden, weil zu viele Beschwerden aufgetaucht seien und die Zahlungsmoral zu wünschen übriggelassen habe. Ein neuer Pächter mit Gastronomie-Erfahrung sei allerdings schon gefunden. Die Vereinsgaststätte "Zur Eiche" soll ab April mit deutscher Küche weitergeführt werden.

Die Zukunft der Rhein-Neckar-Halle gehört zu den Themen, die Claus Reske nie aus den Augen verliert: Mit Blick auf die neugewählte Bürgermeisterin zeigte er sich zuversichtlich, dass die sportliche Geschichte der Halle weitergeschrieben werden könne. Patricia Popp habe bereits im Wahlkampf signalisiert, die Situation der Halle neu überdenken zu wollen.

Ausgezeichnet war die musikalische Umrahmung des Empfangs durch Martin Vogel, Klarinette, und Markus Karch am Klavier. sge