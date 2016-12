Die Kleinsten erleben die Geburt Jesu

Im Kuhstall von der Familie Treiber führten die Konfirmanden die Weihnachtsgeschichte auf. Engel, Hirten und Wirtsleute versammelten sich um Maria und Josef und betrachteten das Jesuskind in der Krippe.

Eppelheim/Plankstadt. Einen besonderen Gottesdienst für die Kleinsten hatte sich das Krabbelgottesdienstteam der beiden evangelischen Kirchengemeinden aus Eppelheim und Plankstadt kurz vor dem Weihnachtsfest einfallen lassen: Sie luden gestern Vormittag Eltern, Erzieherinnen und Großeltern mit ihren Kindern oder Enkeln zur "Stallweihnacht" auf den Bauernhof der Familie Treiber am Brunnenweg zwischen Plankstadt und Eppelheim ein.

Alle durften sich ins wärmende Stroh kuscheln, Lieder singen, der Weihnachtsgeschichte lauschen und den Kühen im Kuhstall beim Futtern zuschauen. Pfarrer Detlev Schilling, Eva Fries und Doris Bähr-Klebert hatten zusammen mit Konfirmanden der beiden Kirchengemeinden ein Krippenspiel einstudiert. Viele Lieder zum Mitsingen und Szenen aus der Weihnachtsgeschichte wurden den kleinen, aufmerksam lauschenden Zuschauern geboten. Sie Kinder erlebten hautnah mit, welche Strapazen Josef (gespielt von Tim Eipl) und seine schwangere Frau Maria (dargestellt von Emma Kolb) auf sich nehmen mussten, um zur Volkszählung nach Bethlehem zu gelangen und dort eine Unterkunft zu finden.

Frieden auf der Erde

Schließlich mussten sie mit einem Stall vorlieb nehmen. In dieser schlichten Unterkunft erblickte das Christkind das Licht der Welt. Es sollte Jesus heißen. Denn der Name bedeutet "Gott rettet". Der Verkündigungsengel (Franziska Aust) und seine Engelassistenten, sowie die Hirten und die Wirte der Herbergen machten sich auf zu dem Stall und betrachteten den Friedensbringer. "Durch dieses Kind kommt Frieden auf die Erde", wussten alle in diesem besonderen Moment im Stall.

Passend dazu wurde das Lied "Tragt in die Welt nun ein Licht" angestimmt. Mit Fürbittgebeten und dem Lied "O, du Fröhliche" fand die Stallweihnacht ihren Abschluss. sge