Edgar Michel war eine echte Institution

Eppelheim. "Ich befinde mich im Ruhestand - keine Zeit - voll im Stress - Termine bitte vier Wochen im voraus vereinbaren", so steht es auf dem T-Shirt, das Edgar Michel als erstes Präsent bei seiner offiziellen Verabschiedung von seinen Kollegen vom Kirchlichen Pflegedienst Kurpfalz überreicht bekam. "Bombastisch dieses Geschenk", schwärmte er und ergänzte, dass es so vermutlich auch kommen wird.

Die "Rente mit 63" machte es möglich, dass der sympatische Krankenpfleger Ende des Jahres aus dem Arbeitsleben verabschiedet werden konnte. Sehr zum Leidwesen seiner Kollegen, und das fiel richtig auf bei der kleinen Feierstunde in der Sozialstation in der Scheffelstraße. Die offizielle Ansprache von Pflegedienstleiterin Heike Wies von der Zentrale aus Schwetzingen beinhaltete folgerichtig sehr viele Worte der Wertschätzung für den Jungrentner. Im Mai 1999 nahm er seine Beschäftigung beim Eppelheimer Pflegedienst auf. Seine Neigung zur Krankenpflegetätigkeit erkannte er bereits in jungen Jahren beim damaligen Zivildienst. Nach der Ausbildung folgten berufliche Stationen beim SRH Neckargemünd, dem Krankenhaus Salem und dem Universitätsklinikum Heidelberg.

Hier in Eppelheim und später auch Pfaffengrund wurde Edgar Michel in seinen 17 Tätigkeitsjahren zu einer Institution im Bereich Pflegedienst. "Dies hinsichtlich seiner fachlichen Kompetenz, Umsichtigkeit, wie auch menschlichen Qualitäten und des persönlichen Zugangs zu den pflegebedürftigen Menschen, wie auch deren Angehörigen", hob auch Carola Persch hervor, die seit über zwei Jahren die lokale Pflegedienstleitung inne hat. "Nicht zu vergessen seine großartige Kollegialität und Bereitschaft auch jüngeren Mitarbeitern mit gutem Rat und Tat unterstützend zur Seite zu stehen.

Noch weitere Wünsche und Präsente folgten, die alle mit gutem Grund die große Reiselust tangierten, die künftig das Leben von Edgar Michel bestimmen wird. rie