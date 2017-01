Flüchtlinge profitieren von Büchern und Spielen

Hildegard Rühle (v.l.), Elisabeth Klett und Hannelore Herrmann stehen vor dem Regal mit den neuen Medien für Flüchtlinge, die in der Stadtbibliothek zur Ausleihe bereit stehen. Sie präsentieren einige Exemplare.

Eppelheim. Ehe sich Hildegard Rühle vor wenigen Monaten in den Ruhestand verabschiedet hatte, war sie in der Stadtbibliothek beschäftigt. Doch so ganz geht man nie, heißt es immer: Seit Herbst ist sie nun Vorsitzende des Förderkreises. "Es ist die originäre Aufgabe des Vereins, die Bibliothek zu unterstützen. Daher freue ich mich, dass eine Spende zu meinen ersten Amtshandlungen gehört", betonte Hildegard Rühle.

1100 Euro hatte der Förderkreis locker gemacht, um explizit den Medienbestand für Flüchtlinge aufzustocken. Durch die Spende wurden rund 100 neue Medien angeschafft Bilder- und Wörterbücher, Sach- und Kochbücher, aber auch Romane, Erzählungen und Spiele in den Heimatsprachen Persisch und Farsi können jetzt ausgeliehen werden.

Es gibt auch verschiedene zweisprachige Medien, um Kindern und Erwachsenen das Deutschlernen zu erleichtern. "Es ist für jedes Alter etwas dabei", betonte Bibliotheksleiterin Elisabeth Klett.

Hildegard Rühle und Schatzmeisterin Hannelore Herrmann nahmen die vom Förderkreis finanzierten Medien in Augenschein und waren begeistert vom neuen Angebot, das besonders Flüchtlingen und Familien aus Syrien, Afghanistan und Iran zugutekommen wird. sge