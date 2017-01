Geltendes Recht oder tief aus der Mottenkiste?

Eppelheim. Die Luft im Ratssaal war am Montagabend kurz von 19 Uhr, wie man so schön sagt, zum Schneiden. Das lag zum einen daran, dass sich immer mehr Besucher in den ohnehin schon vollen Raum drängten, zum anderen aber auch an der Spannung vor der Gemeinderatssitzung.

Tagesordnungspunkt 7 erhitzte die Gemüter. Die Grünen und die SPD hatten den Antrag gestellt, die gewählte Bürgermeisterin Patricia Popp - die vor Ort die Diskussion und den Ausgang verfolgte - zur Amtsverweserin im Rathaus zu bestellen. Gegen die Wahl hatte ein Bürger, der am Montagabend offenbar ebenfalls im Ratssaal war, Klage eingereicht (wir berichteten mehrfach). Er sah ein Wahlplakat zu nah am Wahllokal.

Die beiden Fraktionen scheiterten am Ende allerdings knapp. Für den Antrag votierten in geheimer Abstimmung elf der 22 Gemeinderäte, dagegen zwei, die anderen enthielten sich. Nötig gewesen wäre aber eine Mehrheit der anwesenden Gemeinderäte.

Dieter Mörlein bleibt damit vorerst Rathaus-Chef. Weil das Kommunalrechtsamt den Bürgermeister in der Sache als befangen ansieht, wechselten er und sein Stellvertreter für diesen Tagesordnungspunkt die Plätze, was Trudbert Orth (CDU) ironisch mit den Worten kommentierte: "Die tolle Aufgabe ist mir zugefallen."

Er habe eine Bitte, sagte er zu Beginn: "Zeigen wir der Öffentlichkeit, dass der Eppelheimer Gemeinderat dazu in der Lage ist, fair und sachlich miteinander zu diskutieren, selbst wenn es gegensätzliche Meinungen gibt. Lassen Sie uns ein positives Signal nach außen tragen."

"Vollzug wäre nicht möglich"

Dann referierte er den Sachverhalt. Und machte das Gremium darauf aufmerksam, dass der Tagesordnungspunkt laut Kommunalrechtsamt zwar aufgerufen - und damit vertagt, abgesetzt oder positiv entschieden werden könne. "Wird er aber positiv entschieden, besteht ein Widerspruch zu Paragraf 42 der Gemeindeordnung (,Der Bürgermeister führt nach Freiwerden seiner Stelle die Geschäfte bis zum Amtsantritt des neu gewählten Bürgermeisters weiter; sein Dienstverhältnis besteht so lange weiter. Satz 1 gilt nicht, wenn der Bürgermeister vor dem Freiwerden seiner Stelle der Gemeinde . . . mitgeteilt hat, dass er die Weiterführung der Geschäfte ablehne . . .'). Folglich kann der Beschluss nicht vollzogen werden."

Der Bürgermeister habe das Recht, sogar die Pflicht, die Geschäfte weiterzuführen, wenn er dazu in der Lage ist. Und er habe dem Kommunalrechtsamt gegenüber erklärt, dass er diese Absicht habe. "Es gibt also einen Bürgermeister und wir brauchen daher keine Amtsverweserin. Der Wählerwille steht dem geltenden Recht entgegen", erläuterte Orth.

Das sehen die beiden Antragsteller anders. Aus der "Mottenkiste der Gemeindeordnung" sei der Paragraf, auf den sich Mörlein und die Rechtsaufsichtsbehörde berufen, hervorgeholt worden, sagte SPD-Fraktionssprecherin Renate Schmidt. "Wir berufen uns jedoch auf Paragraf 48: Ein zum Bürgermeister gewählter Bewerber kann im Falle einer Wahlanfechtung vom Gemeinderat zum Amtsverweser bestellt werden."

Eine hinreichende Begründung für den Ausschluss der Bestellung eines Amtsverwesers durch den Gemeinderat finde sich in keiner Verwaltungsvorschrift. "Es gibt keinerlei Gründe, die es erforderlich machen, dass Herr Mörlein weiter im Amt bleibt. Rein persönliche Interessen stehen hier dem Wohl der Gemeinde Eppelheim entgegen", meinte sie.

"Keinesfalls ein Freibrief"

Christa Balling-Gündling (Grüne) kritisierte den Bürgermeister: "Dieter Mörlein hat es wieder einmal geschafft: Eppelheim steht in den Schlagzeilen." Der alte Amtsinhaber, dessen Legitimation Ende 2016 geendet habe, weigere sich, seiner demokratisch legitimierten Nachfolgerin die Amtsgeschäfte zu überlassen. Kein Gesetz zwinge ihn, im Amt zu bleiben. "Selbst wenn die Gemeindeordnung in dieser Frage nicht eindeutig sein sollte, ist der Paragraf, an den er sich klammert keinesfalls ein Freibrief, den Gemeinderat und den Willen der Wähler auszuhebeln", schrieb sie dem Rathaus-Chef ins Stammbuch.

Martina Rubik-Kreutzfeldt (CDU) hatte in ihrer Stellungnahme einen anderen Ansatz: "Es ist zutreffend, dass Patricia Popp die Wahl gewonnen hat, aber sie ist nicht rechtskräftig gewählt. Und wir sollten nicht vergessen, dass sie und ihr Team - ob bewusst oder unbewusst - die Kausalkette selbst in Gang gesetzt haben."

Der klagende Bürger habe einen Anspruch darauf, vor Gericht zu gehen und müsse sich dafür nicht rechtfertigen. Es sei unseriös, ein Urteil zu fällen, ohne die Klagebegründung zu kennen. "Das obliegt allein dem Gericht." Das Recht sei eindeutig, das Dienstverhältnis von Mörlein bestehe bis zur abschließenden Klärung des Sachverhaltes. Dem Gemeinderat stehe zwar eine Entscheidung zu, der Beschluss würden jedoch keine rechtliche Wirkung entfalten. "Gesetz ist Gesetz." Deshalb beteilige sich die CDU nicht an der Abstimmung, nehme aber das Ergebnis zur Kenntnis.

Eine ganz verzwickte Sache

Um eine "ganz verzwickte Sache" handele es sich bei der Problematik, stellte der Fraktionssprecher von Eppelheimer Liste/FDP, Guido Bamberger, fest. "Ich hätte mich gefreut, wenn wir ab 1. Januar eine Bürgermeisterin gehabt hätten. Aber wir sind alle keine Juristen. Es ist sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen. Die Fraktion enthält sich, weil es nichts bringt", kündigte er an.

Schon zu Beginn der Sitzung prasselten auf den fast sprachlosen Bürgermeister - er hatte gesundheitsbedingt mit Heiserkeit zu kämpfen - Fragen von Bürgern ein, die er jedoch mit dem Hinweis auf seine Befangenheit unbeantwortet ließ. Ob er sich nicht schäme, hieß es aus dem Zuschauerraum. Warum er die Öffentlichkeit in dem Punkt belüge, wenn er unterschlage, dass sich Popp als Amtsverweserin zur Verfügung gestellt hat?

Den Beifallsbekundungen nach zu urteilen waren die Anhänger von SPD, den Grünen und Patricia Popp klar in der Mehrheit. Doch das war am Montagabend nicht entscheidend.