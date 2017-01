Eppelheim. In der Stadtbibliothek steht am Freitag, 20. Januar, 16 Uhr, ein Kindertheater auf dem Programm. Es trägt den Namen "Wenn Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen" und entstand nach dem Bilderbuch von Kathrin Schärer. Alexander Baginski vom Figurentheater Pantaleon wird das Buch szenisch darstellen. Laut einer Pressemitteilung ist das Theater für Kinder ab 4 Jahren.

Wo ist er, der Ort, an dem Fuchs und Hase sich eine gute Nacht wünschen? Und was passiert, wenn Fuchs und Hase sich "Gute Nacht" sagen? Das möchte der Forscher in dem Stück gerne wissen und macht sich auf die Suche. Doch er findet nichts und schläft enttäuscht ein. Kaum schläft er, kommt auch schon ein kleiner Hase, der sich verlaufen hat und nicht mehr nach Hause findet. Und da ist auch schon ein hungriger Fuchs, der den Hasen fressen will. Doch so einfach geht das nicht, denn der Hase sagt: "Halt, nicht fressen! Weißt du denn nicht, dass das der Ort ist, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen?"

Der kleine, gewitzte Hase weiß Bescheid und erklärt dem Fuchs, was da so alles dazugehört.

Wer wissen will, wie das mit dem Gute-Nacht-Sagen geht und, ob der Fuchs den Hasen überlistet hat in der Stadtbibliothek die Möglichkeit, dahinter zu kommen. zg