„Hand in Hand gegen den Brand“

Das Spritzenhaus in der Scheffelstraße wurde 1907 eingeweiht (links). Die Übungen fanden früher an zentralen Plätzen statt. Sie hatten dementsprechend viele Zuschauer (rechts oben). Das Bild rechts unten zeigt die Mitglieder beim 50-jährigen Jubiläum.

Eppelheim. Bevor in der Stadt die Freiwillige Feuerwehr gegründet wurde, war jeder Bürger bei Ausbruch eines Feuers in seiner Wohnung oder auf seinem Anwesen auf sich alleine gestellt. Hilfe beim Löschen bekam man allenfalls von den Nachbarn. Lederne Feuereimer waren oft die einzige Waffe gegen die Flammen.

Im Jahr 1886 war es dann der Eppelheimer Kaufmann Georg Wesch, der die Gründung einer Feuerwehr in der damaligen Gemeinde anregte. So ist es in der Historie der Eppelheimer Feuerwehr festgehalten. Wesch gilt daher als der "geistige Vater" der heutigen Wehr. Sechs Jahre später wurde seine Anregung in die Tat umgesetzt. Nach einem Großbrand auf einem Anwesen in der Hauptstraße hatte man die Notwendigkeit eines Schutzbündnisses von Bürgern erkannt. Künftig wollte man gemeinsam gegen Feuer und andere Gefahren vorgehen und das Hab und Gut der Bevölkerung schützen.

Ludwig Martin erster Kommandant

58 Männer waren es, die am 28. August 1892 im Gasthaus "Deutscher Hof" die Freiwillige Feuerwehr Eppelheim aus der Taufe hoben und ihren Dienst unter das Motto "Auge in Auge, Hand in Hand bekämpfen wir des Feuers Brand" stellten.

Als Kommandant wurde der Landwirt Ludwig Martin gewählt. Ihm folgten in diesem Amt Kaspar Ruppert, Anton Winkler, Heinrich Schwegler, Philipp Sieber, Gerhard Löschmann, Manfred Mayer und Albert Trietsch.

Seit dem Jahr 2008 steht Uwe Wagner an der Spitze der Feuerwehr. Zum Beitritt war bei der Gründung der Feuerwehr jeder "unbescholtene und für tauglich befundene Mann" im Alter zwischen 23 und 45 Jahren berechtigt. Wer dazugehören wollte, musste sich schriftlich zu einer mindestens vierjährigen Mitarbeit verpflichten.

Gegenüber des Rathauses

Nach ihrer Gründung wurde die junge Wehr mit Drillichen, Gurten und Messinghelmen ausgerüstet. Die erste Feuerwache wurde gegenüber dem damaligen Rathaus auf dem heutigen Areal des Waberbaus an der Hauptstraße eingerichtet. Im Jahre 1907 erfolgte der Umzug in das neue Spritzenhaus in der Scheffelstraße. Eine vorhandene Druckspritze wurde in eine Saug- und Druckspritze umgebaut.

Erst 1939 erhielten die Feuerbekämpfer die erste motorbetriebene Tragkraftspritze auf einem Anhänger. Mit dieser Pumpe konnte wesentlich mehr Wasser gefördert werden als mit der herkömmlichen Handpumpe. Von da an mussten die Eppelheimer aber mit ihrer neuen Gerätschaft auch zu Großbränden nach Mannheim ausrücken. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ging es mit der Ausrüstung und Weiterentwicklung der Wehr mit großen Schritten voran.

1962 wurde in der Heinrich-Schwegler-Straße ein zweistöckiges Feuerwehrgerätehaus fertiggestellt, das 1989 modernisiert und erweitert wurde. Viele Jahre gab es bei der Feuerwehr auch einen Spielmannszug. Dieser hat sich im Laufe der Zeit in "Musikfreunde der Feuerwehr" umbenannt. Im 125. Jubiläumsjahr sind unter der Leitung von Uwe Wagner 50 Feuerwehrmänner und -frauen in der Einsatzabteilung aktiv. Die Zukunft der Eppelheimer Feuerwehr ist gesichert. Die Jugendfeuerwehr zählt heute 32 Mitglieder. Außerdem sind 17 Jungen und Mädchen in der vor wenigen Jahren gegründeten Kinderfeuerwehr mit viel Spaß dabei, die Grundtechniken zur Brandbekämpfung und Lebensrettung zu erlernen. Acht langjährig gediente Feuerwehrmänner gehören der Altersmannschaft an.

Vielfältiges Aufgabengebiet

Übungen waren damals schon genauso notwendig wie heute, um den Umgang mit Gerätschaften und Fahrzeugen zu lernen. Das Aufgabengebiet der Feuerwehr ist in den vergangenen Jahrzehnten vielfältiger geworden. Daher sind regelmäßige Fortbildungen der Aktiven heute wichtiger denn je. Neben der Bekämpfung von Bränden, Schutz vor Gefahren, der technischen Hilfeleistung zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen, gehören auch der Einsatz bei Gefahrgutunfällen, Unwettern und Hochwasser, das Öffnen von Wohnungstüren, oder die Beseitigung von Ölspuren und Wespennestern ebenso wie Sicherheitswachdienste bei Veranstaltungen zu den weiteren Aufgabenfeldern einer modernen Feuerwehr.

Zwei neue Fahrzeuge

Auf sechs Fahrzeuge können die Eppelheimer Brandbekämpfer und Lebensretter bei ihren Einsätzen zurückgreifen. Im Jubiläumsjahr darf sich die Feuerwehr über zwei neue Fahrzeuge freuen.

Im Januar wird der Mannschaftstransportwagen ersetzt und im September gibt es ein neues Löschfahrzeug. Im vergangenen Jahr erreichten die registrierten Einsätze der Wehr mit 166 eine Rekordzahl. Selbst im noch jungen neuen Jahr mussten die Feuerwehrleute bereits mehrfach ausrücken.