Oftersheim/Eppelheim/Region. Das Jahr 2007 beschert uns einmalig einen zusätzlichen Feiertag. Am 31. Oktober jährt sich zum 500. Mal der Anschlag der 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg durch Martin Luther. Dieses Datum markiert den Beginn der Reformation - und damit die Geburtsstunde für den evangelischen Glauben.

Eine regionale Predigtreihe in der Pauluskirche in Eppelheim (immer sonntags um 10 Uhr) unter dem Motto "Hier stehe ich - kann ich auch anders?" begleitet das Ereignis in den nächsten Wochen.

15. Januar: Los geht's mit dem Thema "Nur einen Schritt weiter - das Wagnis des Glaubens"; Abendmahlsgottesdienst mit Detlev Schilling, Eppelheim.

22. Januar: "Jesus auf der Zinne" mit Almut Hundhausen-Hübsch, Brühl.

29. Januar: "Mit störrischem Mut - der Auftrag des Sehers Bileam"; Taufgottesdienst mit Cristina Blázquez, Eppelheim.

5. Februar: "Albert Schweitzer" mit Esther Kraus, Oftersheim.

12. Januar: Den Abschluss der regionalen Predigtreihe macht an diesem Sonntag ein zentraler Gottesdienst mit Abendmahl zum Lutherlied "Aus tiefer Not" mit Dr. Sibylle Rolf. Der Gottesdienst findet nicht in der Pauluskirche, sondern in der Christuskirche Oftersheim statt. zg