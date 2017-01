Kleine Details werden zu Superskulpturen

Alle Bilder anzeigen Ingrid Graf hat eine Vorliebe für Makroaufnahmen wie diese Tropfen. © Bechtel-Wissenbach

Eppelheim/Schwetzingen. Zum zehnten Mal lädt die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen zum Fotosalon in ihre Räume ein. Ab Samstag, 4. Februar, zeigen ambitionierte Hobbyfotografen die Ergebnisse des zehnten Workshops unter der Leitung von Jessen Oestergaard. Seit 2007 betreut der Schwetzinger Fotograf den Kurs. Mit dabei ist auch Ingrid Graf aus Eppelheim.

"Fotografieren ist für mich wie Meditation, wenn ich da bei der Arbeit bin, vergesse ich alles um mich herum", so beschreibt die Fotosalon-Teilnehmerin ihr Hobby. Alle drei bis vier Wochen zieht die Einzelhandelskauffrau los, dorthin, wo Menschen sind oder auch in Feld, Wald und Flur und geht auf Motivsuche. "Wenn das Licht stimmt, lasse ich alles liegen und fotografiere", erzählt sie.

Mit den Kindern kam die Fotografie

Seit die beiden Kinder auf der Welt sind, und das ist nun schon über dreißig Jahre her, widmet sie sich intensiv der Fotografie. Eine Fotoausstellung, die sie damals begeisterte und der Wunsch, einmal richtig gut zu werden, dienten als Initialzündung. Durch die eigene Beschäftigung mit der damals noch analogen Spiegelreflexkamera und durch den Besuch verschiedener Foto-Kurse hat sie sich die Technik angeeignet. Und so war Ingrid Graf schon beim Einstieg in den Fotosalon der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen unter Leitung von Jessen Oestergaard vor sieben Jahren gut vorbereitet.

"Man kommt technisch immer einen Schritt weiter, aber vor allem hat man nun einen ganz anderen Blick entwickelt", beschreibt sie ihre Erfahrungen im Fotosalon und fügt hinzu: "Die Aufgaben sind jedes Mal eine Herausforderung. Jessen Oestergaard ist da sehr motivierend und vermittelt uns viel Wissen über die Kunst der Fotografie."

Die sportliche Eppelheimerin, die sich regelmäßig im Studio um ihre Fitness kümmert, erzählt über ihre Vorliebe für Makroaufnahmen, wie zum Beispiel bei Eiskristallen: "Hier werden kleine Details zu Super-skulpturen", sagt sie. Gerne fotografiert sie auch im öffentlichen Raum, "Orte, an denen sich viele Menschen tummeln, wo etwas passiert". Dieser sogenannten Straßenfotografie hat der Gesetzgeber durch das Recht am eigenen Bild allerdings enge Grenzen gesetzt. Und somit ist die Abbildung erkennbarer Personen nur mit deren Einverständnis möglich - und dann, so erläutert sie, sei der Charme des Moments oft dahin.

Eine Sammlerin auf Streifzügen

Ingrid Graf jagt ihre Motive nicht, sie sammelt sie bei ihren Fotostreifzügen ein, aber wenn sich eine Aufgabe beim Fotosalon stellt, dann wird auch inszeniert und experimentiert. So fiel ihr Blick beim Thema "Im Licht - im Schatten" auf den Rührbesen der Küchenmaschine und sie nahm das schlichte Küchenutensil nach einigen Probeläufen schließlich mit farbiger Folie im Hintergrund auf, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Besonders komplex ist die Aufnahme einer Spiegelung im Fenster des Schlossrestaurants, ein Zufallstreffer, der aber dann exakt ins Bild gerückt wurde.

Zu ihrem Hobby, das ihr Ehemann unterstützt und der sich auch immer wieder um die Aktualisierung der Ausrüstung kümmert, meint Ingrid Graf: "Ich fotografiere, weil es Spaß macht, ich möchte mich nicht in großem Stil vermarkten". Ausstellungen sind daher nicht ihr Ziel, selbst, wenn sie immer wieder Bilder verkauft, etwa dann, wenn sie etwa das Schaufenster des Elektrogeschäftes, in dem sie tätig ist, damit neu dekoriert.