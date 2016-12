Königskinder folgen Stern

Die Rollen der drei Königskinder übernahmen beim Krippenspiel in der Pauluskirche Solvej Biederstaedt (vorne, v. l.), Kolja Paral und Sophie Merten.

Eppelheim. Eine Geschichte von drei außergewöhnlichen Kindern wurde an Heiligabend beim Familiengottesdienst in der evangelischen Pauluskirche erzählt. "Drei Kinder folgen einem Stern" hieß die Geschichte aus der Feder von Luise Rinser. Über 40 Kinder hatten für das Krippenspiel in den Wochen zuvor mit dem Krippenspielteam fleißig geprobt, ihre Texte auswendig gelernt und die entsprechenden Kostüme und Kulissen hergestellt.

Die Geschichte handelte von Kaspar, Melchior und Balthasar - die drei Könige aus dem Morgenland - die einen Stern mit feurigem Schweif richtig zu deuten wussten: Dieser kündigte an, dass etwas Bedeutendes geschehen sollte. König Melchior erklärte seinem Sohn dieses Phänomen: "Ich habe gelesen, dass ein neuer König geboren wird, ohne Land, ohne Reichtum, ohne Soldaten. Und doch wird er der mächtigste aller Könige werden."

Die Hauptrollen spielten Sophie Merten, Solvej Biederstaedt und Kolja Paral. Unter der Leitung von Katja Frank hatte sich auch eine Orff- und eine Flötengruppe zusammengefunden, die das Krippenspiel mit Liedern bereicherte. Lichttechnische Effekte trugen bei der Aufführung in der Kirche ihr Übriges für eine weihnachtliche Stimmung bei.