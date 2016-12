Lebensmittel vor der Mülltonne retten

Am Stadtpark wurde hinter der evangelischen Kirche die "Fair-Teiler"-Hütte aufgestellt, mit dabei die Unterstützer Detlev Schilling (v. l.), Cristina Blázquez, Dieter Mörlein, Ingeborg Mairon, Nicoletta Hilger, Christa Unglaube und Mike Opitz.

Eppelheim. Zur Feier des Tages wurde eine Flasche Sekt aufgemacht. Die Freude über den neuen "Fair-Teiler"-Standort am südlichen Eingang zum Stadtpark war bei allen Beteiligten groß. Hinter dem "Fair-Teiler"-Projekt steckt die umweltfreundliche und ressourcenschonende Idee, verwertbare Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten und sie zu verschenken. Das Angebot der Lebensmittelweitergabe richte sich an alle Bürger, ob arm oder reich, ob Porsche-Fahrer oder Rollator-Nutzer, betonten die Initiatoren.

Die "Fair-Teiler"-Hütte ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zugänglich. "Es darf jeder kommen und Lebensmittel vorbeibringen oder mitnehmen", erklärte Ingeborg Mairon. Jeder Nutzer sei für sich selbst verantwortlich und sollte selbstverständlich beim Umgang mit den angebotenen Lebensmitteln auf die Hygiene achten. Hinter dem Projekt steht der Verein Foodsharing und der Gedanke des Teilens. Die Lebensmittelretter (Foodsaver) sind in Heidelberg und Umgebung schon länger aktiv. Dabei steht nicht der karitative Gedanke im Vordergrund, sondern allein die Tatsache, einer unnötigen Verschwendung entgegenzutreten.

Nun ist auch Eppelheim ein "Fair-Teiler"-Standort. Eine aktuelle Meldung griff Bürgermeister Dieter Mörlein bei der Inbetriebnahme auf: "In Deutschland wandern rund 80 Kilogramm Lebensmittel pro Kopf und Jahr in die Mülltonne. 80 Millionen Tonnen sind es pro Jahr in der gesamten EU." Dieser Lebensmittelverschwendung wolle die Stadt entgegentreten. Daher werde von ihm die Idee, Lebensmittel zu teilen, aktiv mit einem "Fair-Teiler"-Standort unterstützt.

Nichts leicht Verderbliches

Der Platz am Stadtpark habe den Vorteil, dass er auch gut mit dem Auto erreichbar sei und, dass Mitarbeiter des Bauhofes, die den Park täglich auf- und zuschließen, ein Auge auf die Hütte werfen können. Dies stellte seitens der Stadt Verena Fabrizi hervor. Direkt neben der Hütte wurden Mülltonnen platziert, um Verpackungen oder nicht mehr verwendbare Lebensmittel entsorgen zu können.

Zuständig für die angebotenen Lebensmittel und den ordnungsgemäßen Zustand der "Fair-Teiler"-Hütte sind Ingeborg Mairon und Mercedes Grass. Die beiden Damen werden täglich nach dem Rechten schauen und bei der Lebensmittelverteilung von den für den Raum Heidelberg zuständigen Foodsharing-Botschaftern Nicoletta Hilger und Mike Opitz und weiteren Helfern unterstützt. Natürlich kann auch jeder Bürger, der sich beim Einkauf verschätzt hat, sein Zuviel an Lebensmitteln zur Hütte bringen und in die Schränke stellen. Es sollten nur Lebensmittel verschenkt werden, die man auch selbst noch konsumieren würde. Nahrungsmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, dürfen vorbeigebracht werden. Keinesfalls aber sollten Lebensmittel, deren Verbrauchsdatum überschritten ist, geteilt werden.

Die genauen Richtlinien zur Nutzung des "Fair-Teilers" sind an der Hütte befestigt. Da es keinen Kühlschrank gibt, dürfen beispielsweise keine leicht verderblichen Waren, wie Fisch, Fleisch, Geflügel und Eier oder mit rohem Ei zubereitete Lebensmittel vorbeigebracht werden. Auch Alkohol ist mit Blick auf das Jugendschutzgesetz verboten.