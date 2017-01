Luis feierte Premiere mit dem „Müller“

Eppelheim/Oftersheim/Region. Trachtenträger, Tanzbegeisterte und Freunde der Blasmusik kannten am Samstag nur ein Ziel: den 64. Wäldlerball des Böhmerwaldbundes. Im herrlich geschmückten Kultursaal der Rudolf-Wild-Halle standen Tanz und Unterhaltung im Mittelpunkt. Mitglieder und Gäste waren angereist, um bei diesem Ballereignis dabei zu sein.

Der Deutsche Böhmerwaldbund war mit seinen Gruppen aus Eppelheim, Oftersheim, Heidelberg, Dossenheim, Leimen, Sandhausen und Wiesloch vertreten. Die Mitglieder des Musikvereins Trachtenkapelle Mückenloch wussten unter der schwungvollen Leitung von Karlheinz Dorner mit Volksmusik-Hits, Polkamelodien und moderner Tanzmusik die Ballgäste auf die Tanzfläche zu locken. Wer nicht mehr so fidel war, der hatte an der Auswahl der Musiktitel seine Freude.

Bedeutung von Tradition

Den festlichen Abend eröffnet Edeltraud Röhrig als Vorsitzende der Heimatgruppe Heidelberg mit einem Grußwort. Unter anderem hieß sie Delegationen befreundeter Landsmannschaften und Verbände willkommen. In ihrer Ansprache ging die Vorsitzende auf die Bedeutung der Worte Herkunft und Tradition ein. Um beides nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, seien Veranstaltungen wie der Wäldlerball wichtig. Möglich sei ein Festvergnügen in dieser Größenordnung aber nur durch engagiertes Mitwirken vieler Ehrenamtlicher.

Dem gesamten Helferteam sprach sie ihren herzlichen Dank aus. Besonders hervorgehoben wurden Anke Strunz, Andrea Böhm und Martina Schmitt-Hess. Sie hatten mit viel Kreativität und Geschick für eine Bühnen- und Tischdekoration im Saal gesorgt, die alle Besucher begeisterte. Die Jugendgruppen aus Eppelheim und Oftersheim waren für die Betreuung der Party-Bar und der Cafeteria im "Belcanto" verantwortlich. Eine große Tombola wurde auch geboten.

Beifall für Tanzgruppen

Grußworte an die Gäste richteten noch Franz Strunz als Vorsitzender der Böhmerwaldgruppe Eppelheim sowie Karola Gronert als Vertreterin der Böhmerwaldjugend. Beim Auftritt der Böhmerwald-Jugend aus Eppelheim und Oftersheim erläuterte Gronert dem Publikum die Trachtentänze. Mit viel Beifall bedacht wurden die "Sudetendeutsche Tanzfolge" sowie der "Große Achter" aus Norddeutschland und der "Fröhliche Kreis". Herrlich anzuschauen war die Tanzeinlage der Kindergruppe. Sie hatte den "Müller" einstudiert. Jüngstes Mitglied war der vierjährige Luis Thiel. Der kleine Knirps zog alle Blicke auf sich und feierte beim Wäldlerball seine Tanzpremiere vor großem Publikum.

Für das Einstudieren der Tänze waren Claudia Rieg und Karola Gronert verantwortlich. Geleitet werden die beiden Jugendgruppen aus Eppelheim und Oftersheim seit bald 30 Jahren mit viel Spaß und Engagement von Rainer Strunz. Die langjährige frühere Vorsitzende der Heimatgruppe Heidelberg, Friedl Vobis, genoss zusammen mit ihrem Mann den Wäldlerball. In ihrer Funktion als Pressereferentin machte sie noch auf zwei Termine aufmerksam. Am Sonntag, 5. März, treffen sich die Mitglieder der Heimatgruppe Heidelberg um 14.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung im Belcanto der Rudolf-Wild-Halle. Es stehen Ehrungen und Neuwahlen auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, nehmen die Mitglieder mit ihren kreativen Arbeiten am "Internationalen Ostereiermarkt" im Schwetzinger Schloss teil.