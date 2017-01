Satt essen statt Sorgen machen

Eppelheim. Draußen herrschten frostige Temperaturen, doch im Inneren der Pfarrei war es kuschelig warm. Ein vielfältiges Frühstücksbüfett erwartete die Gäste der "Eppelheimer Frühstückswoche". Das Angebot der katholischen Pfarrei richtete sich im Januar an bedürftige Menschen aus Eppelheim und der Region. Doris aus Kirchheim, Manfred aus Heidelberg und Toni aus Neckargemünd gehörten zu den Stammgästen. Ihr Lebensweg verlief nicht optimal, aber sie geben nicht auf und machen das Beste daraus. Sie schätzen an der "Eppelheimer Frühstückswoche" das reichhaltige Büfett mit frischem Kaffee, Brötchen, Eiern, Joghurt, frischem Obst und vielem mehr.

Die Pfarrei bietet jedes Jahr in der Winterzeit das Frühstücksangebot für Obdachlose und Bedürftige an. Von Montag bis Samstag sind morgens ab 6 Uhr zahlreiche ehrenamtliche Helfer in der Küche und Cafeteria des katholischen Gemeindezentrums "St. Franziskus" im Einsatz, um alles vorzubereiten. "Wir sind sehr froh über die vielen Sach- und Geldspenden. Damit können wir die Frühstückswoche komplett finanzieren", erfuhr man von Helga Hönig. Die Eppelheimer Bäckereien Stern und Riegler, der Treiberhof und die Metzgerei Benig aus Heidelberg-Pfaffengrund haben mit täglichen Spenden die Frühstückswoche außerordentlich unterstützt.

Eindecken konnten sich die Besucher auch mit verschiedenen Drogerie- und Pflegeartikeln. Auch die Kleiderkammer hatte während der Frühstückswoche geöffnet. Helga und Bernd Hönig haben übergangsweise die Organisation übernommen, bis sich ein neuer Verantwortlicher findet. In den zurückliegenden Jahren hatte Reinhard Ettrich die Leitung inne und alles vorbildlich geplant. Jedoch musste er dieses Amt aus Altersgründen abgegeben. Das Helferteam bedauerte dies sehr, denn Ettrich hatte viel organisiert und vorbereitet.

Mit einem Lächeln bedankt

So konnte nun erstmalig zum Abschluss der Frühstückswoche kein Kegelturnier durchgeführt werden, auch das gemeinsame Mittagessen mit den Frühstücksgästen entfiel. "Dafür bieten wir am letzten Tag das Frühstücksbuffet bis 11 Uhr an", informierte Helga Hönig. Die Gäste sind stets sehr dankbar für diesen schmackhaften Start in den Tag. Doris aus Kirchheim bedankt sich jedes Jahr mit einem Geschenk beim Helferteam. Dieses Mal hatte sie eine Flasche Wein dabei, weil sie es so toll fand, dass die Helfer morgens extra früh aufstehen und alles herrichten.

Andere Besucher bedankten sich mit einem Lächeln und einem Händedruck zum Abschied. Rund 30 Frühstücksgäste fanden täglich den Weg ins katholische Gemeindezentrum. Sie kamen aus der ganzen Umgebung: von Schriesheim bis Wiesloch, von Neckargemünd bis Schwetzingen.

"Ein Großteil unserer Gäste hat mittlerweile eine Wohnung. Der typische Obdachlose, der auf der Straße lebt, ist eher selten geworden", wusste Helga Hönig. Zugenommen hat im Gegensatz zu früher - bedingt durch die Altersarmut - der Anteil an weiblichen Gästen bei der Frühstückswoche. "Unsere Gäste sind nicht unbedingt sehr gesprächig und geben nicht viel von sich preis", war zu erfahren.

Pfarrer Johannes Brandt suchte dennoch regelmäßig an den Tischen das Gespräch, um zu hören, wo die Sorgen und Nöte liegen und ob Hilfe benötigt wird. sge