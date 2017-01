Showbühne trifft auf Springparcours

Die "Bayern-Män" wollen bei der "Oldie-Party" des 22. Drei-König-Turniers auf dem Birkighöf ihrem Publikum richtig einheizen. © Privat

EPPELHEIM. Zum 22. Drei-König-Turnier vom heutigen Mittwoch bis Sonntag, 8. Januar, organisiert die Turniergemeinschaft Birkighöf auch zwei Musikveranstaltungen. Die "Oldie-Party" findet am Donnerstag, 5. Januar, ab 21 Uhr in der mittleren Halle statt. Die Gäste erwartet Livemusik von den "Bayern-Män", die von Hip-Hop über Pop so ziemlich jeden Musikgeschmack bedienen wollen. Bierbänke und ein breites Speisenangebot laden zum Verweilen ein. Der Eintritt ist an diesem Abend kostenlos. Am Samstag, 7. Januar, findet dann die etwas größere "Reiter-Party" statt, ebenfalls ab 21 Uhr. Sie ist vor allem bei der Jugend sehr beliebt, wie Turnierleiter Gerhard Weixler weiß. Ein DJ legt aktuelle Charthits und House-Musik auf. Die Bierbänke werden rausgeräumt, damit genug Platz zum tanzen ist. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen bis 24 Uhr feiern, müssen jedoch ihren Personalausweis am Eingang abliefern.

Runder Geburtstag wird gefeiert

Der Eintritt beträgt an diesem Abend 11 Euro - davon sind 10 Euro als Verzehrbon gedacht, ein Euro geht an das Deutsche Rote Kreuz.

Vor zehn Jahren habe man mit etwa zehn Pferden gestartet, schnell sei daraus aber ein überregional beliebtes Turnier geworden: "Mittlerweile nehmen etwa 800 Pferde teil. Wir hoffen, dass an den Turniertagen das Wetter mitspielt", so Weixler, der von Anfang an dabei ist, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Reitprüfungen starten heute

Beim Drei-König-Turnier auf der Reitanlage Wolf fällt am heutigen Mittwoch der Startschuss für die Wettbewerbe. Um 8 Uhr beginnt das Turnier mit der Dressurprüfung Klasse A. Für die Turniergemeinschaft Birkighöfe ist das Turnier eine Jubiläumsveranstaltung, denn sie feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Neben dem Eppelheimer Springreiter Günther Treiber gehören auch Spitzenreiter aus Baden-Württemberg zu den Startern: Timo Beck, Markus Kölz, Hansi Dreher sowie Niklas und Leonie Krieg peilen Erfolge bei den S-Spring-Wettbewerben an. kts/mjw