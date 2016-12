Ein verbranntes Brot hat am Morgen des Heiligen Abend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Eppelheim. Ein verbranntes Brot hat am Morgen des Heiligen Abends einen Großeinsatz der Feuerwehr in der Eppelheimer Flüchtlingsunterkunft ausgelöst. Nach Angaben eines Morgenweb-Mitarbeiters war der Brandalarm um 10:30 Uhr bei den Kräften der Feuerwehr eingegangen. Nach Erkundung der Unterkunft in der Lilienthalstraße , stellte sich jedoch schnell heraus, dass kein Feuer ausgebrochen war, sondern ein verbranntes Brot den Rauchmelder ausgelöst hatte. Der Brotbäcker hatte das verbrennende Brot unter der Dusche offensichtlich nicht bemerkt.

Die Feuerwehr war mit Kräften aus Heidelberg, Plankstadt und Eppelheim samt Drehleiter vor Ort, auch Bürgermeister Dieter Mörlein machte sich vor Ort ein Bild der Lage. (mer)