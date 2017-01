Viele absurde Situationen und komische Momente

Eppelheim. Am Ende gab es viel Applaus für Petra Nadolny, Michael Schanze, Werner H. Schuster und Andreas Werth, denen die Freude über die gelungene Aufführung in der ausverkauften Rudolf-Wild-Halle anzusehen war. Und man ist doch erstaunt, gerade mal vier Schauspieler zu sehen, die sich vor dem Publikum verneigen - waren es doch jede Menge Frauen, die in der Komödie "Ein Herz aus Schokolade oder Das süße Leben des Monsieur Ledoux " der französischen Autorin Valerie Setaire über die in ein Pralinenlädchen verwandelte Bühne liefen.

Stück für Stück wurde das Geheimnis dann gelüftet: Petra Nadolny schlüpfte in rasantem Tempo nacheinander in sechs Frauenrollen. Im Nu verwandelte sie sich von einer naiven Bäuerin in eine Karrierefrau, danach in eine Esoterik-Tante, in eine militant angehauchte Dame, in die russische Domina Tatjana und schließlich in die bezaubernde Sophie. Doch was wollten all diese Frauen in der Chocolaterie? Monsieur Ledoux (Michael Schanze, einstiger TV-Star und Entertainer), ein erfolgreicher Confiseur, dessen Familientradition Jahrhunderte zurückreicht und der seine Pralinen sogar in den Élysée-Palast lieferte, hat nicht nur seine Frau, sondern auch seinen Geschmacksinn verloren. Nun steht er in seinem Laden ohne Arbeitsgrundlage da, er kann nicht mal mehr die passende Rumsorte für die Zubereitung seiner berühmten Produkte auswählen.

Das Geschäft steht auf der Kippe. Eine neue Liebe könnte ihm den Geschmacksinn wieder zurückgeben, meinen sein bester Freund, der liebenswerte und trinkfeste Monsieur le Docteur (Werner H. Schuster), und sein Praktikant (Andreas Werth). Deshalb schalten sie eine Partnerschaftsanzeige im Internet. Und weil Monsieur Ledoux eine Verkaufshilfe sucht, gibt er ebenfalls eine Anzeige in der Zeitung auf. So kommen nacheinander in den Laden einerseits Frauen, die sich auf die Stellenanzeige beworben haben und im Laden arbeiten wollen, andererseits solche, die Monsieur Ledoux kennenlernen möchten. Und aus dieser Verwechslung ergaben sich unglaublich viele absurde Situationen und komische Momente. Immer wieder brach der Saal in kräftiges Lachen aus.

Petra Nadolny, TV-bekannt aus Comedy-Serien wie "Switch reloaded", wechselte bei ihrem Auftritt mit irrwitzigen Verdrehungen in immer neuen Kostümen und immer anderen Mundarten so schnell die Figuren, dass sie sich dabei fast selbst die Klinke in die Hand gab. Damit sorgte sie stets für Begeisterungsstürme. Mal mimte sie die lüstern lispelnde Verführerin, mal die strenge Gouvernante oder die russische Domina. Nach der Pause schneite sie dann als bezaubernde Sophie in die Boutique und erobert das Schokoladenherz des brummeligen Maitre und rettete zudem dessen Laden.

Eine glänzende Figur gab auch Michael Schanze ab. Wer ihn als den ewig jungen, gut gelaunten TV-Sonnyboy in Erinnerung hat, wird sich über seine körperliche Fülle gewundert haben, jedoch passte die Figur wunderbar in ein Geschäft, in dem überall süße Kreationen locken und jeden Gedanken an Diät wie Schnee tauen lässt: Trüffel und Pralinen, weiße, dunkle, süße oder zartbittere Schokolade füllten die in cremiges Lindgrün getauchten Regale, die Waren-Ständer, Schachteln, Säckchen und Körbe. "Molière wollte eine Komödie über unsere Baisers schreiben", sagt Schanze nicht nur einmal als stolzer Besitzer all dieser Verführungen. Die Frage nach Pralinen für Diabetiker pariert er: "Ist das hier eine Apotheke?" Am Ende hat Monsieur Ledoux nicht nur sein Glück, sondern seine Liebe und mit ihr den Geschmacksinn wiedergefunden.

Komödiantisches Talent

Witzig und urkomisch gab sich auch Werner Schuster als charmanter Landarzt. Er hat das Wohlergehen seines Freundes im Auge, aber hängt zudem an mancherlei Flaschen, was zu Pointen am laufenden Band führte.

Ebenso amüsant spielt auch Andreas Werth den jungen, enthusiastischen Konditor, der mit neuen Ideen den antiquierten Laden von Grund auf modernisieren will. Vom hinreißenden komödiantischen Talent des Ensembles ist das Publikum in der Rudolf-Wild-Halle bis zum Schluss restlos begeistert.