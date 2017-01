Vier Hände spielen russische Stücke

Tatjana Kontorovich führte intensiv durch das Programm des Neujahrskonzerts, das sie mit Otmar Wiedenmann-Montgomery am Klavier gestaltete.

Eppelheim. Das Klavierduo Tatjana Kontorovich und Otmar Wiedenmann-Montgomery ist über die Grenzen Eppelheims hinaus bekannt und gefragt. Als Klavierduo treten die beiden seit 2006 regelmäßig auf und begeistern mit ihren Klavierstücken zu vier Händen vielfach ihr Publikum in der Region.

Tatjana Kontorovich unterrichtet an der Musikschule Rauenberg Klavier. Otmar Wiedenmann-Montgomery ist als Musikpädagoge, Sänger und Dirigent tätig. Dem Förderverein Kirchenmusik war es zu verdanken, dass jetzt im großen Saal des evangelischen Gemeindehauses mit dem Klavierduo die schöne Tradition der Neujahrskonzerte fortgesetzt werden konnte - bei freiem Eintritt, versteht sich.

Kontorovich und Wiedenmann-Montgomery hatten für den musikalischen Jahresauftakt ein besonders reizvolles Programm zusammengestellt und zu einem "Russischen Neujahrskonzert" eingeladen. Das Programm war gespickt mit klangvollen Namen russischer Komponisten wie Tschaikowsky, Schostakowitsch, Prokofjew und Rimski-Korsakow. Auch Alexander Konstantinowitsch Glasunow und russische Kompositionen der Neuzeit wurden mit Werken von Vladimir Alexandrovitsch Kobekin und Leonid Arkadievich Desyatnikow berücksichtigt.

Festtags-Ouvertüre als Auftakt

Die Zusammenstellung des Konzertes und die Auswahl der Werke war nicht willkürlich getroffen worden. Etliche Komponisten standen in enger Verbindung zueinander. Tatjana Kontorovich hielt für die Konzertbesucher die entsprechenden Informationen bereit.

Passend zum neuen Jahr wurde als Auftakt die Festtags-Ouvertüre von Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch gespielt. Dem für seine eher düster gestalteten Kompositionen bekannten Musiker war hier anlässlich der Wirtschaftsausstellung 1954 in Russland ein feierlich-festliches Werk gelungen, das mit einem feudalen Finale endete.

Von Schostakowitschs Lehrer Alexander Glasunow hatte das Klavierduo die zum derzeitigen Winterwetter passenden Stücke "Eis" und "Hagel" aus dem Ballett "Die Jahreszeiten" ausgewählt. Glasunow wiederum nahm früher Kompositionsunterricht bei Nikolai Rimski-Korsakow. Von ihm wurde das "Ronde Infernale" (Höllischer Reigen) geboten. Das Stück verwunderte die Konzertbesucher etwas durch sein abruptes Ende.

Die Symphonie Nr. 6 "Pathétique" in der Bearbeitung für Klavier zu vier Händen stammte von Russlands bedeutendstem Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Es war seine letzte und, wie er selbst einmal sagte, seine beste Symphonie, die er 1893 in St. Petersburg, neun Tage vor seinem Tod, komponiert hatte. Gespielt wurden daraus ein in der russischen Musik unüblicher Walzer im Fünf-Viertel-Takt sowie das mit ergreifenden und tragischen Elementen gespickte "Finale". Der Förderverein Kirchenmusik verköstigte die vielen Konzertgäste im Gemeindesaal. sge