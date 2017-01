„Wahl soll für ungültig erklärt werden“

Eppelheim. Seit Ende Oktober eine Anfechtungsklage gegen die Bürgermeisterwahl eingereicht wurde (wir berichteten mehrfach), haben wir versucht, mit dem Kläger - dessen voller Name uns bekannt ist - in Kontakt zu treten, um etwas über seine Beweggründe zu erfahren. Allerdings äußerte sich damals nur dessen Anwalt stellvertretend. Der Klageführende sagte uns aber zu, dass er sich zu gegebener Zeit unserer Zeitung gegenüber exklusiv äußern werde, was er nun in einem - von ihm mit sich selbst geführten - Interview getan hat. Dies ist zugegebenermaßen äußerst ungewöhnlich. Aber aufgrund der Brisanz des Themas haben wir uns entschlossen, dieses Interview in weiten Teilen zu veröffentlichen.

Ihre Anfechtungsklage gegen die Bürgermeisterwahl vom 23. Oktober hat hohe Wellen geschlagen. Wie haben sich die Ereignisse aus Ihrer Sicht zugetragen?

Kläger: Am besagten Wahlsonntag suchte ich kurz nach 16 Uhr mein Wahllokal auf. Als ich mich dem Gebäude näherte, fiel mir sofort das inkriminierte Doppelwahlplakat auf, weil es auch wirklich nicht zu übersehen war. Also sprach ich die für mein Wahllokal zuständigen Wahlhelfer auf diesen Umstand an. Zur Antwort bekam ich, dass andere Leute das schon vor mir beklagt hätten - eine zugegebenermaßen unbefriedigende Antwort, wenn es sich doch um einen Wahlfehler handeln könnte. Darum fragte ich nach der Stimmabgabe erneut nach, woraufhin man mir erklärte, dass man die diesbezügliche Rechtslage nicht kenne. Ich wurde dann an die Wahldienststelle im Rathaus verwiesen, die ich sogleich aufsuchte.

Wie hat man auf dem Rathaus auf Ihren Einwand reagiert?

Kläger: Nun ja, dort wusste man erstaunlicherweise schon Bescheid. Man versicherte mir, dass dies rechtskonform sei, da das Plakat 25 Meter vom Eingang des Wahllokals entfernt sei. Das erschien mir nicht plausibel, weil ich Entfernungen recht gut einzuschätzen vermag. Meinem Empfinden nach lag ein Wahlfehler vor. Deshalb gab ich zu Protokoll, die Wahl nach persönlicher Inaugenscheinnahme der genauen Rechtslage gegebenenfalls anzufechten, weil ich dadurch das Grundrecht auf freie Abstimmung verletzt sehe. Zu diesem Zeitpunkt - etwa 16.30 Uhr am Wahltag - ging ich übrigens davon aus, dass der Kandidat Thomas Wieland die Wahl gewinnen werde.

Sie legten dann bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde - dem Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises - einen Einspruch ein und beantragten, die Wahl für ungültig zu erklären. Wie begründeten Sie Ihren Antrag?

Kläger: Gemäß Kommunalwahlordnung sah ich vor meinem Wahllokal einen Wahlfehler vorliegen, denn der Gesetzgeber verbietet genau diese von mir beklagte Situation, dass nämlich direkt neben Wahllokalen Wahlpropaganda jedweder Form betrieben wird. Damit soll der Grundsatz der freien Abstimmung gewährleistet werden. Das betrifft ganz ausdrücklich auch Plakatwerbung. In Baden-Württemberg gibt es hierzu eine verbindliche norminterpretierende Verwaltungsvorschrift, welche Wahlpropaganda innerhalb eines Umkreises von etwa 20 Metern um den Zugang zum Wahllokal verbietet. Je nach den örtlichen Begebenheiten ist dieser Umkreis sogar noch weiter zu fassen. Im vorliegenden Fall betrug der Abstand allerdings maximal 18,3 Meter, wenn man die Zugangstüre ansetzt. Nimmt man, was der Örtlichkeit angemessen Rechnung trägt, den Zugang zum Grundstück, so sind es sogar nur noch 16,5 Meter.

16,5 Meter? Die Eppelheimer Stadtverwaltung und das Kommunalrechtsamt sprechen dage-gen von 22 und 24 Metern. Wie kommen Sie zu Ihren davon abweichenden Messergebnissen?