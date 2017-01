Weihnachtslieder bezaubern auch im Januar

Eppelheim. Die Frauenkantorei feierte ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Konzert in der Josephskirche. Nicht gerade ungewöhnlich, will man meinen. Doch es trug, wie das erste Konzert des Chores vor zwei Jahrzehnten, erneut den Titel "A Ceremony of Carols". Die treuen Besucher der Reihe "Musik in der Josephskirche" hatten beim Lesen des Programms sicher das Gefühl, genau diese Zusammenstellung von Weihnachtsliedern schon mal an gleicher Stelle erlebt zu haben.

Und das war auch so gewünscht. Denn nachdem die Frauenkantorei Eppelheim 1996 von ihrem Chorleiter Otmar Wiedenmann-Montgomery ins Leben gerufen wurde, gab sie im darauffolgenden Jahr ihr äußerst erfolgreiches Debüt mit Benjamin Brittens "A Ceremony of Carols". Dieser erste Auftritt des Chores zeigte damals schon, auf welch hohem Niveau das Ensemble künftig agieren möchte. Bis heute ist die Frauenkantorei unter den Eppelheimer Chören eine Klasse für sich. Das Ensemble, das sich aus Sängerinnen mit stimmlicher Ausbildung aus dem Raum Heidelberg zusammensetzt, widmet sich in seinen Konzertprogrammen vorzugsweise Originalkompositionen für Frauenchor aus verschiedenen Jahrhunderten.

Der Auftakt mit Benjamin Brittens weihnachtlichen Kompositionen, die auch im Januar noch ihren Zauber entfalteten, war feierlich. Die Prozessionsmusik zum Einzug und Auszug des Chores sowie die solistischen Auftritte verschiedener Sängerinnen und das Zwischenspiel für Soloharfe waren echte Glanzpunkte. Für das Spiel an der Harfe hatte sich der Chor die vielfach im In- und Ausland gefragte Maria Stange eingeladen, Professorin an der Musikhochschule Stuttgart.

Das zweite größere Werk des Konzertes stammte vom englischen Komponisten Gustav Holst. Als ihn die ältesten religiösen Schriften der Inder zu interessieren begannen, lernte er Sanskrit, um eigene Übersetzungen ins Englische anfertigen zu können. Daraufhin komponierte er die "Choral Hymns from the Rig Veda" für vierstimmigen Frauenchor und Harfe.

In Verse gefasstes Wissen

Das "Rig-Veda", das "in Verse gefasste Wissen" ist das älteste literarische Zeugnis Indiens. Es besteht aus 1028 Gedichten, die über Jahrhunderte hinweg zunächst mündlich überliefert und dann um die Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus gesammelt wurden. Fast alle Gedichte sind für den gottesdienstlichen Gebrauch. Da die "Choral Hymns from the Rig Veda" sehr selten im deutschsprachigen Raum aufgeführt werden, hatte sich der Chor eine eigene deutsche Übersetzung für die Aufführung angefertigt.

Neben den größeren Chorkompositionen wurden von der Frauenkantorei auch einige kleinere zeitgenössische Werke dargeboten. Dazu gehörte die Komposition von David Willcocks "Angels, from the realms of Glory", sowie von Gustav Holst das feine Weihnachtsstück "Jhesu, Thou the Virgin-born".

Zum Abschluss wurden zwei Weihnachtsgesänge des populären englischen Komponisten John Rutter geboten. sge