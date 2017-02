„Weitere korrupte Erbengemeinschaft“

Eppelheim. Der kommunale Kindergarten trägt in Eppelheim seit 1993 den Namen "Villa Kunterbunt". Erst vor wenigen Tagen wurde der Neubau eingeweiht. Doch bald müssen sich Erzieherinnen, Kinder und Eltern wohl an eine andere Benennung gewöhnen.

Denn im Zuge dieser Modernisierung wurde die Erbengemeinschaft Astrid Lindgren im Hinblick auf die eingetragene Wort- beziehungsweise Wort-Bild-Marke angeschrieben und um Mitteilung gebeten, ob die Erbengemeinschaft die Nutzung des Namens Villa Kunterbunt für den kommunalen Kindergarten ein-schließlich der Verwendung als Domainadresse gestattet. Die Erbengemeinschaft hatte daraufhin für die Nutzung des Namens eine jährliche Lizenzvergütung in Höhe von 500 Euro vorgeschlagen.

Nach dem seitens des Vertreters der Erbengemeinschaft übersandten Lizenzvertrag wird der Stadt Eppelheim neben dem Recht, den Kindergarten "Villa Kunterbunt" zu benennen, nun auch die Nutzung des Namens als Domainadresse gestattet. Der Lizenzvertrag sieht unter anderem auch die Anwendung schwedischen Rechts vor.

Geld lieber für die kleinen Nutzer

"Zwar ist der Kindergarten überall unter dem Namen ,Villa Kunterbunt' bekannt. Aber nur für ein Schriftzeichen jedes Jahr 500 Euro zu zahlen, lehnen wir ab. Das Geld spenden wir lieber an den Kindergarten, da ist es sinnvoller aufgehoben", sagte Trudbert Orth (CDU). Er wünscht sich allerdings einen Wettbewerb um den neuen Namen.

Renate Schmidt (SPD) und ihre Fraktion sehen das ähnlich: "Der Name eines Kindergartens sollte nicht zur Ware verkommen. Uns ist nicht wichtig, was drauf steht, sondern was drin ist." Auch sie ist der Meinung, die 500 Euro, die pro Jahr für die Namensnutzung anfallen würden, sollten besser der Einrichtung zugute kommen.

Guido Bamberger, Fraktionschef von Eppelheimer Liste/FDP, brachte den Sachverhalt auf den Punkt: "Schon wieder eine korrupte Erbengemeinschaft, die Geld verdienen will, ohne einen Finger krumm zu machen." Er lehnte es ebenso ab, für das Namensrecht Geld zu bezahlen wie Christa Balling-Gündling (Grüne), die die Argumente ihrer Vorredner teilte und nichts weiter hinzuzufügen hatte.

Leiterin soll Wettbewerb ausloben

Bürgermeister Dieter Mörlein informiert die Leiterin der bisherigen "Villa Kunterbunt", Michaela Neuer, über den Entschluss und teilt ihr den Wunsch des Gemeinderats nach einem Wettbewerb um den neuen Namen mit. Daran sollen sich Erzieherinnen, Eltern und Kinder beteiligen.