Ziegel fallen vom Dach, Tanne kracht auf Autos

Plankstadt/Eppelheim. In Plankstadt ging es in der stürmischen Nacht von Donnerstag auf Freitag recht ruhig zu. "Wir hatten zwei umgefallene Bäume im Wohngebiet Richtung Grenzhof", weiß Uwe Emmert, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Plankstadt. Die Kollegen von der Feuerwehr Eppelheim hatten schon etwas mehr zu tun. Sturmtief "Egon" sorgte in der Stadt für mehrere Schäden.

"Insgesamt gab es vier Einsätze, und die hatten es in sich", verrät Kommandant Uwe Wagner unserer Zeitung. Gegen 2 Uhr nachts wurde die Feuerwehr zum ersten Mal gerufen, da sich eine Gartenhütte verselbstständigt hatte und die Straße blockierte. Nach einem umgekippten Verkehrsschild gab es dann den ersten größeren Einsatz gegen 6 Uhr: Eine etwa 15 Meter hohe Tanne war in der Erzbergerstraße umgestürzt und hatte zwei parkende Autos unter sich begraben. Die Feuerwehr Eppelheim zersägte den Baum und räumte die Straße frei. Verletzt wurde niemand. Die Besitzer des einen Wagens versorgten die Einsatzkräfte mit Kaffee und Kuchen, "eine tolle Sache", findet Wagner.

Damit nicht genug. Am Freitagvormittag kamen die Wehrleute erneut zum Einsatz, um einen Teil der Rudolf-Wild-Straße zu sperren. Einige Ziegel der katholischen Kirche St. Joseph hatten sich durch die starken Windböen gelöst und waren auf dem Boden zersprungen. Im Dach bildete sich ein kleines Loch. Eine Firma werde sich des Daches annehmen, so Wagner.