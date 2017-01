Wiesloch. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 594 sind am Dienstagmorgen zwei Personen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist ein Autofahrer vom Lerchenweg auf die L 594 eingefahren und hat dabei einen anderen Fahrer, der in Richtung Wiesloch unterwegs war, übersehen. Beide Männer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die L594 war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. (pol/lina)