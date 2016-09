Formel 1: Kein neuer Stand bei Verhandlung

In Sachen Formel-1-Rennen 2017 auf dem Hockenheimring gibt es laut Geschäftsführer Georg Seiler keinen neuen Verhandlungsstand. Das Rennen in Deutschland ist im vorläufigen Rennkalender des Internationalen Automobilverbandes (FIA) auf den 30. Juli 2017 terminiert (wir berichteten). Turnusgemäß wäre im nächsten Jahr der Nürburgring an der Reihe. Aus Kostengründen ließen die Verantwortlichen in der Eifel den Großen Preis bereits im vergangenen Jahr platzen.

Wenn der Nürburgring ausfällt, kommt natürlich Hockenheim ins Spiel. Das war 2015 so und jetzt wieder der Fall. Georg Seiler brachte gegenüber unserer Zeitung zum Ausdruck, dass der Ring als Grand-Prix-Strecke permanent mit den Formel-1-Verantwortlichen in Kontakt stehe.

Konditionen müssen stimmen

Ein Rennen 2017 auf dem Hockenheimring ist nicht ausgeschlossen. "Es gibt keinen neuen Verhandlungsstand, schon gar keinen Vertrag", betont Seiler. Hockenheim würde das Rennen austragen, wenn die Konditionen stimmen. Und diese müssen so gestaltet sein, dass der Ring kein wirtschaftliches Risiko hat. hs