26 400 Euro in Gartenschaupark investiert

Den Blumensamen gab es zum Abschied und gleichermaßen als Dankeschön obendrein: Martha Keller bedankte sich in ihrer Funktion als Vorsitzende des Fördervereins Gartenschaupark Hockenheim bei allen, die sich die Zeit genommen hatten, der Jahreshauptversammlung beizuwohnen.

Im Bürgersaal waren viele Plätze belegt, denn schließlich ging es darum, das Jubiläumsjahr 2016 Revue passieren zu lassen und dem Vorstand Dank auszusprechen für eine engagierte Arbeit in 25 Jahren. Gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden Matthias Degen und Kassierer August Spengler betonte Keller, dass "es nicht immer gelungen ist, das Jubiläum in vollen Zügen zu genießen." Gelegen habe dies aber nicht an den vielen fleißigen und kreativen Händen im Verein, sondern schlicht "am Wettergott". Der hatte bei einigen Veranstaltungen kein Einsehen und so blieb manches kulturelle Glanzlicht wenig beachtet.

Spenden gezielt eingesetzt

Dennoch freuten sich die Mitglieder, ein buntes Jahr hinter sich gebracht zu haben und erneut viele Spendengelder nicht zur zu akquirieren, sondern auch gleich weiter zu geben. "Für 12 000 Euro konnten vier Pflanzbeete am Bahnhof angelegt werden", freute sich Martha Keller. Dort soll jetzt auch eine "smart flower" installiert werden. Die Photovoltaikanlage in Form einer großen Blume wird den Garten ergänzen.

In zwei Filmen, die dank Dieter Schumann und Karl Götzmann realisiert werden konnten, sind die Eindrücke eines bunten Gartenschauparkjubiläums festgehalten. Sie sind auf der Webseite www.gartenschaupark.de zu sehen.

Dass Gelder flossen, bestätigte Kassierer Gustl Spengler. Rund 5300 Euro wurden durch Mitgliedsbeiträge im vergangenen Jahr verbucht, 2735 Euro kamen an festen Spendengeldern dazu. "Zusätzlich erhielten wir 14 257 Euro weitere Spenden", betonte Spengler , darunter alleine 6000 Euro aus einem Benefizkonzert des Freundeskreises Hockenheim-Commercy. "Finanziert wurden unter anderem ein Laptop aus einer zweckgebundenen Spende, neue Schilder im Park, die Gagen für die ,Acoustic Rock Night' und Spielgeräte im Park", erläuterte der Kassierer. Insgesamt habe man 26 400 Euro investiert, "und dieses Geld ist gut angelegt".

Nun aber gelte es, neue Spenden zu erzielen, denn die Konten des Vereins sind leer geräumt. Ein Guthaben von 1134,46 Euro spreche hierfür. Die Kassenprüfer Werner Zimmermann und Reinhold Diehm hatten an der Kassenführung nichts auszusetzen und so konnte der Vorstand entlastet werden.

Oberbürgermeister Dieter Gummer bedankte sich in der Sitzung bei den Aktiven und lobte deren Einsatz: "Ein kleiner Verein mit großer Wirkung." Die nächsten Programmpunkte des Fördervereins sind die Parkpflegeaktion am 25. März. Treffpunkt ist der Forstpavillon um 9.30 Uhr. Mitmachen kann jeder. Die "Petite Fleur" wird vom 25. bis 28. Mai Einzug halten und vom 15. bis 18. Juni ist der Ochinheimer Mittelaltermarkt zu Gast.