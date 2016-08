600 Kilometer Fahrt wegen DJ Hardwell

Hockenheim. Bei Temperaturen über 34 Grad reisen Fans aus ganz Europa an und warten geduldig auf ihren Star: DJ Hardwell. Der 28-jährige Niederländer spielt am Samstag das Abschlusskonzert seiner "DJ Hardwell - We are United"-Tour auf dem Hockenheimring. Gleichzeitig ist das Event ein weiterer Teil der "World Club Dome"-Reihe von Veranstalter BigCityBeats. Das lässt sich Marvin Sudermann nicht entgehen: "Wir sind 600 Kilometer gefahren. Wenn Hardwell die Bühne betritt, fange ich immer an zu heulen", sagt der 20-jährige selbsternannte größte Hardwell-Fan der Welt aus Osnabrück. Doch bevor sein großes Idol die Bühne betritt, legt nun erst einmal Funkerman auf. Der 41-jährige niederländische House-DJ lässt es etwas ruhiger angehen, schließlich müssen die Besucher ihre Tanz-Kräfte gut einteilen.

Die Verkehrslage habe die Polizei laut Einsatzleiter Manfred Krampfert im Griff. "Es ist alles ruhig und gut abgelaufen, es gab nur kleinere kurzzeitige Rückstaus. Der Campingplatz ist voll belegt. Bei den Taschenkontrollen gab es keine Vorfälle, Köperkontrollen führen wir jedoch nicht durch", so Krampfert. Der ein oder andere werde sicher ein "Pillchen" auf das Gelände schmuggeln, "das lässt sich bei solchen Elektro-Veranstaltungen nicht vermeiden", merkt der Einsatzleiter weiter an.

Auch die Hockenheimer Feuerwehr ist mit 20 Einsatzkräften im Festival-Inneren tätig. "Wenn es notwendig ist, besprühen wir die Besucher mit Wasser", sagt Einsatzleiter Steffen Christ und zeigt auf ein Feuerwehrfahrzeug hinter dem Zaun, wo die Wasserfontäne bereits bereit steht. Ob die angekündigte Besucherzahl von etwa 40000 erreicht wird, bleibt fraglich. Besonders im Frontstage-Bereich haben die Gäste am frühen Abend noch ausreichend Platz. "Es kann jedoch sein, dass manche Fans nur gezielt zu dem Auftritt von Hardwell kommen", vermutet Polizeieinsatzleiter Manfred Krampfert abschließend. (Kts)