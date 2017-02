71 Zugnummern sorgen für gute Laune

Hockenheim. Neuer Veranstalter, gleichbleibende Stimmung: Am Samstag, 25. Februar, startet schon um 13.31 Uhr der große Hockenheimer Fastnachtszug durch die Rennstadt. Erstmals übernimmt damit der Hockenheimer Marketing Verein als Veranstalter die Regie der großen Traditionsveranstaltung.

Der närrische Lindwurm lädt wieder zum Mitfeiern in der Rennstadt ein. 71 Zugnummern sind in diesem Jahr mit dabei - die Teilnehmer werden mit tollen Ideen und vielen bunten Fußgruppen und Motivwagen für fröhliche und ausgelassene Stimmung sorgen. Zwischen dem Frohsinn des rheinischen Karnevals und der Tradition der schwäbisch-alemannischen Fastnacht begeistert die Hoggemer Fasnacht dabei Besucher aus Nah und Fern.

Nicht zu kurz kommt selbstverständlich auch die "handgemachte" Musik: Spielmannszüge, Guggenmusiken und Musikkapellen sorgen für die passende Stimmung - inklusive Mitsing- und -tanzgarantie am Straßenrand.

Straßen für reibungslosen Zug-Ablauf gesperrt Statt Autos und Fahrzeugen ziehen am Fasnachtssamstag wieder die Narren durch die Innenstadt Hockenheims. Für den reibungslosen Ablauf des Zuges sind am Samstag, 25. Februar, folgende Straßen ab 12 Uhr bis zur Beendigung der Reinigungsarbeiten voll gesperrt: Schwetzinger Straße, Obere und Untere Hauptstraße (zwischen Parkplatz "Eichhorn" und Schwetzinger Straße bzw. Kaiserstraße), Rathausstraße, Jahnstraße (zwischen Rathausstraße und Heidelberger Straße) und Heidelberger Straße (ab Jahnstraße bis Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße). Bereits ab 10.30 Uhr muss in den genannten Straßen mit Behinderungen wegen der Vorbereitungsarbeiten gerechnet werden. Die Parkstraße zwischen Rathaus- und Luisenstraße ist vom Samstag, 25. Februar, ab ca. 10.30 Uhr bis Sonntag, 26. Februar, längstens 10 Uhr, voll gesperrt, der Anliegerverkehr ist zugelassen. Auf der gesamten Zugstrecke besteht von 9 bis circa 17.30 Uhr absolutes Haltverbot. Im Bereich der Schwetzinger Straße zwischen Unterer Hauptstraße und Nordring ist das Haltverbot bis 24 Uhr ausgewiesen. Der Ring-Jet fährt am Samstag bis 11.15 Uhr planmäßig. Die Haltestellen der Buslinie 717 (Heidelberg- Speyer) in der Rathausstraße und der Kaiserstraße werden von 11.30 bis 19.30 Uhr nicht angefahren. sr [mehr...]

Siegerehrung auf dem Marktplatz

Los geht der Zug in der Unteren Hauptstraße. Die närrische Parade schlängelt sich über die Obere Hauptstraße, Rathausstraße, Marktplatz und die Jahnstraße bis zur Heidelberger Straße, wo der Zug hinter der Feuerwache endet. Das große Finale mit Siegerehrung findet mit Musik und Unterhaltung ab circa 17 Uhr auf dem Marktplatz statt.

Die Wagen vom Club BKA 02 und Abi '92 sorgen für viel Stimmung, während die besten Ideen des Fastnachtszuges geehrt werden. Der erste Preis bei den Wagen beträgt 500 Euro, bei den Gruppen 350 Euro.

Der Jury, bestehend aus Jürgen Gruler, Rouven Klausmann, Georg Seiler, Günter J. Sporys, Karl Heinz Träutlein, Sandra Mummert und Sabine Oberling, fällt wohl auch in diesem Jahr die Wahl schwer: Denn der zuständige Ausschuss des Hockenheimer Marketing Vereins unter Vorsitz von Rainer Sass hat wieder großen Wert darauf gelegt, bei der Auswahl von Fußgruppen, Motivwägen und Musikgruppen eine gelungene Mischung aus dem Brauchtum der rheinischen und schwäbisch-alemannischen Fastnacht zu präsentieren.

Ob "Märchenallerei", "Viva Espana", gleich bis in die USA zu "Trump - Make the wall great again!" oder der "Flucht ins All": Bei den unterschiedlichen Mottos der Teilnehmer bleibt kaum ein Thema unbearbeitet. Fünf Musikkapellen, elf Karnevalsvereine, 25 Fußgruppen und 30 Motivwägen feiern unter Zugmarschall Konrad Krämer mit den Besuchern.

Unterstützt wird der Fasnachtszug wieder von zahlreichen Hockenheimer Unternehmen und Privatpersonen. "Sie alle unterstützen damit unseren Fasnachtszug und tragen wesentlich zum Gelingen der Veranstaltung bei", lobt Rainer Sass.

Der HMV wünscht sich und allen Gästen unterhaltsame und unbeschwerte Stunden bei gutem, hoffentlich nicht zu kaltem und nassem Wetter und bittet alle Teilnehmer und Gäste, die fröhliche und friedliche Stimmung mit ihrem Verhalten zu unterstützen.

Sicherheitsdienst in Gelb

Der Sanitätsdienst befindet sich mit seinem Lagezentrum in der Stadthalle. Die Mitarbeiter der Polizei und des Sicherheitsdienstes haben außerdem jederzeit ein offenes Ohr für Probleme oder Hinweise. Besucher und Zugteilnehmer können die Mitarbeiter jederzeit ansprechen, die sich dann um die Hinweise kümmern werden.

Die Sicherheitskräfte sind an den gelben Warnwesten zu erkennen, die die Aufschrift "Security" tragen. Im Vorjahr feierten 20 000 Besucher ausgelassen bei strahlender Sonne.