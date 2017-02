Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 80 000 Euro ist die Bilanz des Küchenbrandes, der sich am frühen Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Kollmerstraße ereignete (wir berichteten.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei war kurz vor 19 Uhr in einer Wohnung im Obergeschoss zunächst Essen auf dem eingeschalteten Herd angebrannt und hatte anschließend den gesamten Herd in Brand gesetzt. Die Hockenheimer Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und rund 30 Mann im Einsatz war, konnte das Feuer schnell löschen.

Wohnung total verrußt

Die Bewohner, eine vierköpfige Familie (Ehepaar und zwei Kinder im Jugendalter) wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die total verrußte Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, teilt die Polizei mit. Der Brandort ist beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Brandexperten des Polizeireviers Hockenheim dauern an. pol