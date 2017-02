Abwärme aus Aquadrom im Untergrund speichern

Abwärme im Boden zwischenspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen: So lautet das Ziel des Projekts "Geo-Speicher.bw", das das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) koordiniert. Die Stadtwerke beteiligen sich mit dem Aquadrom an dem Forschungsprojekt, bei dem Abwärme in unterirdischen, wasserführenden Schichten - sogenannten Aquiferen - gespeichert werden soll. Kosten entstehen dem Versorgungsunternehmen dabei nicht, erklärt Werkleiterin Martina Schleicher.

Die Kellerräume des Freizeitbads sind aufgrund des Wärmenetzes sowie der Abwärme technischer Anlagen ganzjährig auf über 30 Grad Celsius aufgeheizt. Diese überschüssige Wärme soll während der Sommermonate in einem Grundwasserleiter konserviert werden, um im Winter wieder zur Verfügung zu stehen. So wird das Prinzip in einer Pressemitteilung des KIT beschrieben.

Wissenschaftler des Karlsruher Instituts begleiten das Vorhaben und entwickeln ein maßgeschneidertes und innovatives Monitoring- und Speicherkonzept. Martina Schleicher ist sehr angetan: "Wir freuen uns sehr, mit dem Aquadrom für das Forschungsprojekt am KIT ausgewählt worden zu sein. Die effektive Nutzung von Abwärme ist eine umwelt- und klimafreundliche Form der Energiegewinnung. In diese Richtung entwickeln wir auch die Stadtwerke Hockenheim, beispielsweise durch die Nahwärme-Versorgung am Messplatz, weiter. Das Projekt passt optimal in unsere Strategie. Wir sehen uns deshalb in unserer Vorgehensweise bestätigt. Für die Stadtwerke wäre es ein bahnbrechender Erfolg, wenn das Projekt ,Geospeicher.bw' am Aquadrom klappt".

"Sicherheit für alle gewährleistet"

Dass das Vorhaben unter der Überschrift Geothermie firmiert, muss laut Schleicher niemanden beunruhigen: "Die Sicherheit bei der Umsetzung des Projektes am Aquadrom ist für alle Hockenheimer gewährleistet. Im Gegensatz zu anderen Geothermie-Vorhaben in der Region werden am Aquadrom keine Tiefenbohrungen vorgenommen. Die Forschungsarbeiten finden nur an der Oberfläche statt. Es sind daher keine Schäden wie Risse an Gebäuden oder vergleichbare Dinge zu befürchten. Darauf haben die Stadtwerke von Anfang an großen Wert gelegt und tun das auch weiterhin."

Die Stadtwerke profitieren von der Beteiligung am Projekt: Die Energiegewinnung durch Abwärme im Aquadrom werde noch effizienter gestaltet. Auch Umweltaspekte seien wichtig: Der Geospeicher am Aquadrom verbessere die Energiebilanz der Stadtwerke deutlich, wenn er realisiert wird.

Umgekehrt erhalten die Doktoranden des KIT Einblicke in die praktische Arbeit der Stadtwerke. Das Projekt "Geospeicher.bw" sei ein spannendes Thema für eine Dissertation. Mit dem Forschungsobjekt Aquadrom Hockenheim untersuchten die Doktoranden ein bekanntes Freizeitbad in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Neben dem Wissensaustausch mache das Vorhaben auch Werbung für die Stadtwerke. Der Energieversorger erhält im Verbund mit Universität, Umweltministerium Baden-Württemberg und den anderen Mitwirkenden eine größere regionale Wahrnehmung. Und er bekommt nicht nur Zugang zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auch zu jungen Fachkräften, ergänzt Martina Schleicher. mm/zg