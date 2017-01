Allein – mit viel Bühnenpersonal

Setzt sich zwischen alle Stühle: Mathias Richling ist ein scharfer Satiriker. © Büro MR

Hockenheim. Wenn Richling Richling spielt, dann sind das natürlich unendlich viele. Der Kabarettist Mathias Richling holt nicht nur fast das gesamte aktuelle Politpersonal auf die Bühne, sondern auch Personen, deren historische Bedeutung wenigstens ein satirisches Nachhaken rechtfertigt. Am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr gastiert Mathias Richling mit seinem neuen Programm in der Stadthalle. Hier begegnet die politische Wirklichkeit der Geschichte.

Richling untersucht mit satirischen Mitteln die Parallelen in der Entwicklung der Machtverhältnisse damals und heute, und dabei lässt sich nicht verhindern, dass es für das Publikum zur Begegnung mit populären Richling-Klassikern kommt wie Angela Merkels Besuch bei Sigmund Freud oder Ex-Bundespräsident Köhler im verzweifelten Kampf mit dem Teleprompter.

Stuhl statt üppiger Bühnenbilder

Richling, der bekanntlich mit üppig bestückten Bühnenbildern seines Regisseurs Günter Verdin reist, kommt diesmal mit einem einzigen Stuhl aus. Er trägt damit der Feuilleton-These Rechnung, dass es reicht, einen Stuhl auf die Bühne zu stellen, um Kabarett zu machen. Richling und ein Stuhl - das kann spannend werden.

Erste Auszeichnung schon 1978

Der 1953 geborene Kabarettist, Parodist, Autor und Schauspieler gehörte von 2003 bis 2008 zur Stammbesetzung der ARD-Sendung "Scheibenwischer", nachdem er mit der Satiresendung "Jetzt schlägt's Richling" schon Ende der 80er Jahre zu TV-Bekanntheit im Ersten gekommen war. Seinen ersten Deutschen Kleinkunstpreis gewann er bereits im Jahr 1978. Live spielte er bislang 20 Programme, mit "Deutschland to go" war er 2014 in der Stadthalle zu Gast. lj/htz