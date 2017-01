Alles dreht sich um Bücher

Alle Bilder anzeigen Gerngesehene Gäste in der Stadtbücherei: Marlene Klaus (links) stellt ihren neuen Roman vor, Rosa Grünstein und Thomas Lieb- scher laden zum bewährten "Buchtripp", und Sophie Bonnet liest aus ihrem Werk "Provencialisches Feuer". © Privat (2)/Len (1)

Die Stadtbibliothek lockt ihre Kunden mit einem umfang- und abwechslungsreichen Programm im ersten Halbjahr 2017. Von Januar bis Juni laden die Mitarbeiter der Einrichtung ihre kleinen Besucher zum Bilderbuchkino, Kamishibai und Vorlesen ein.

Bis Juni bietet die Bücherei auch mehrere Lesungen für Erwachsene an. Der traditionelle "Buchtripp" findet wieder im Mai statt. Außerdem steht im März die "Frühlingsnacht" (Fortsetzung der erfolgreichen Adventsnacht) auf der Tagesordnung, teilt die Bücherei mit.

An Samstagen im Januar finden die traditionellen Veranstaltungsreihen Bilderbuchkino (14. Januar), Kamishibai (21. Januar) und Vorlesen (28. Januar) statt.

Zweite Chance für Muräne Hans

Beim unterhaltsamen Bilderbuchkino für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren wird "Quentin Qualle - Die Muräne hat Migräne"- so lautet der Titel des Buches von Heinz Rudolf Kunze, Jens Carstens und Julia Ginsbach - am morgigen Samstag um 10.30 Uhr vorgestellt.

Es erzählt die Geschichte von Muräne Hans mit ihrer ganz schlimmen Migräne. Quentin, der tapfere Quallenjunge, möchte Hans helfen. Eine heilende Alge aus seinem Garten soll die Kopfschmerzen lindern. Und - wer weiß - vielleicht kann so eine kleine Geste auch die Muränen zum Umdenken bewegen. Das Bilderbuchkino zeigt damit Kindern, dass Hilfsbereitschaft wichtig ist und jeder eine zweite Chance verdient, so die Bücherei. Der Eintritt ins Bilderbuchkino ist frei.

Im Februar bietet die Bibliothek das Bilderbuchkino am ersten, Kamishibai und Vorlesen am dritten Samstag an. Am Donnerstag, 9. Februar, lädt die Einrichtung Hockenheim zu einer Lesung mit Pete Smith ein. Der Autor gibt Einblicke in seinen Roman "Das Mädchen vom Bethmannpark".

Neben Bilderbuchkino und den anderen beiden Veranstaltungsreihen für Kinder lockt der März mit zwei Lesungen für Erwachsene: Am Freitag, 17. März, stellt Marlene Klaus ihr neues Buch "Gloria und die Londoner Liebschaften" vor - eine echte Premierenlesung. Ende März kommen Raquel Rempp und Said Azami mit ihrem gemeinsamen Buch "Mut zu neuen Wegen" in die Stadtbibliothek Hockenheim.

Nachdem die Adventsnacht als Premierenveranstaltung der "Besonderen Nächte in der Bibliothek" guten Anklang gefunden hat, setzen die Mitarbeiter die Abende fort: Am Samstag, 25. März, können Interessierte eine "Frühlingsnacht in der Bibliothek" erleben.

Mit dem nächsten "Buchtripp" startet die Stadtbibliothek in den Mai. Am Freitag, 5. Mai, stellt das bewährte Duo Rosa Grünstein und Thomas Liebscher wieder Autoren vor. Das "Reiseziel" wird rechtzeitig bekannt gegeben. Im Laufe des Monats folgen Bilderbuchkino und Vorlesen. Das Kamishibai im Mai wird wegen des Hockenheimer Mai (Stadtbibliothek geschlossen) ersatzlos ausfallen.

Südfranzösisches Flair

Der Juni schließlich bietet neben den Veranstaltungen für die Kleinsten am Donnerstag, 1. Juni, eine Lesung mit Sophie Bonnet, die mit ihrem Roman "Provencialisches Feuer" südfranzösisches Flair in die Stadtbibliothek bringt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind dem Veranstaltungskalender auf der Homepage der Stadt Hockenheim (www.hockenheim.de) oder der Internetseite der Bibliothek (www.stadtbibliothek-hockenheim.de) zu entnehmen. Bei Fragen stehen auch die Mitarbeiter der Stadtbibliothek zur Verfügung. zg