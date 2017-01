Als es noch Schweinepfeffer mit frischem Blut und Salzkartoffeln gab

Ende der 60er Jahre gab es noch knapp zwei Dutzend Bäckereien und fast ein Dutzend Metzgereien. Heute wird in Hockenheim in keiner Backstube mehr gearbeitet, geblieben sind mit Siegfried Albert (Rathausstraße/Hubertusstraße) und Hauser in der Karlsruher Straße und im Med-Center ganze zwei Metzgereien. Gerne erinnern sich ältere Hockenheimer an die verschiedenen Metzgereien und natürlich auch an die Gaststätten, in denen geschlachtet wurde. In der Ottostraße/Ecke Rathausstraße war das Stammhaus der Metzgerei Kief, bis vor wenigen Jahren gab es die Metzgerei Kief in der Schwetzinger Straße. Zweimal vertreten war auch die Metzgerei Marquardt.

Das Geschäft in der Rathausstraße hat vor Jahrzehnten Siegfried Albert übernommen, das Geschäft in der Unteren Hauptstraße, dessen Leberkäse hoch geschätzt wurde, existiert seit langem nicht mehr. Für ihre Fleischwurst war die Metzgerei Eichhorn an der Fortunakreuzung bekannt, lange Zeit war dort danach ein Fachgeschäft für Tischwaren und Strümpfe. Die Metzgerei Brandenburger in der Ottostraße, die vom Schwiegersohn Klebert übernommen worden war, ist längst Geschichte, ebenso wie die Metzgerei Lipp in der Oftersheimer Straße und die Metzgerei Fuchs in der Hebelstraße.

Konrad Hoffmann hatte seine Metzgerei in der Karl-Theodor-Straße, und legendär war das Geschäft von Karl Hoffmann im Friedrichsbad in der Karlsruher Straße, direkt an der Ecke zum Messplatz. Spezialitäten waren seine Siedewürste und Jagdwurst und bekannt war auch, dass er sich zu wehren wusste, wenn er mit den "Aufsichtsbehörden" nicht ganz einer Meinung war.

Nachfolger war eine Metzgerei Hausner (mit "n") sowie später dann die Filiale der Oftersheimer Metzgerei Schreiner. In der Heidelberger Straße gab es noch die kleine Metzgerei Schränkler.

In früheren Jahren waren außerdem noch Hausschlachtungen üblich. Einer der viel gefragten Hausschlachter war Karl Kögel aus der Ziegelstraße. Er schlachtete wöchentlich auch im "Waldhorn" und im "Stadtpark". Der legendäre "Schränkler Lanz", Wirt des Gasthauses "Zum Österreichischen Kaiser" (zuvor "Zum Russischen Kaiser") in der Karlsruher Straße 29, später "Stadtschänke" und "City Pub", schlachtete ebenso selbst wie der Wirt von der "Eintracht" und vom "Karl Theodor". Im "Pflug" in der Oberen Hauptstraße wurde einmal pro Woche geschlachtet.

Insgesamt gab es zu jener Zeit wöchentlich bis zu zehn Schlachtfeste in den Gasthäusern. Die damalige Delikatesse "Schweinepfeffer mit frischem Blut und Salzkartoffeln" gibt es wohl nur noch "in den Köpfen", auf den Tellern dagegen nicht mehr . . . br/ba