Alte Kirchenbänke sind sehr begehrt

Auch beim gemeinsamen Arbeiten kommt man ins Gespräch. Vor allem, wenn man keine alltägliche Arbeit macht, sondern zum Beispiel Kirchenbänke abschraubt, um sie aus der Kirche zu entfernen. "Mein Gott, wie oft sind wir auf diesen Bänken gesessen", hört man einen der vielen fleißigen ehrenamtlichen Helfer sagen. "Da saßen ja auch schon unsere Eltern und Großeltern drauf", ergänzt ein anderer. "Vielleicht haben wir die Möglichkeit, mal wieder auf einer dieser Bänke zu sitzen - natürlich in ganz anderer Umgebung", meint augenzwinkernd Pfarrer Michael Dahlinger, der mitten im Geschehen mit dabei ist.

Dahlinger freut sich wie die gesamte Kirchengemeinde, dass es so viele Interessenten für die Kirchenbänke gab. "Bei den kleinen Bänken, den Zweisitzern, ist das noch nachvollziehbar - die kann man in der Wohnung unterbringen", erläutert der Pfarrer, bei den langen Bänken war man anfangs sehr skeptisch. Jetzt hat sich gezeigt, dass auch die meisten dieser Bänke ihre Liebhaber gefunden haben.

Für Gartenwirtschaft und Reiterhof

In einer gemütlichen Gartenwirtschaft in Plankstadt wird man wohl im Frühjahr sein Bier oder seine Schorle auf einer von zehn Bänken genießen können, die bisher ihren Dienst als Kirchenbank in Hockenheim versehen haben. Für einen Reiterhof fand man die Kirchenbänke ebenfalls sehr nützlich, und in Reilingen wird ein Unternehmen seine Saisonarbeiter künftig auf den Bänken zu Tisch bitten, die ein Jahrhundert lang in der Kirche standen. Weitere Gartenbaubetriebe waren daran interessiert, die Bänke zu bearbeiten und in ihre Anlage zu integrieren.

"Bei uns im Pfarrhaus wird natürlich auch eine Kirchenbank aufgestellt, und zwei Bänke bewahren wir im Turm auf, als Erinnerung für spätere Generationen", erläutert Pfarrer Dahlinger. Am kommenden Wochenende werden die allerletzten Bänke herausgeholt, ein paar ganz Kurzentschlossene können mit etwas Glück noch eine ergattern.

Eine Kirche ohne Bänke? Klar, da fehlt dem Auge ganz augenscheinlich etwas. Gleichzeitig wirkt der Kirchenraum aber größer, geräumiger, luftiger und offener. Das liegt mit daran, dass die kleinen Schränke und Regale an der Rückwand entfernt wurden und so der Blick vom Altar in Richtung Haupteingang viel offener ist.

Keine hängenden Leuchten mehr

"Auch bezüglich der Höhe wird sich die Wirkung ändern", ist Dahlinger überzeugt, zumal die Hängeleuchten entfernt werden und es keinerlei hängende Lampen mehr geben wird. Das Licht wird von neu zu installierenden stählernen Stelen kommen, dort wird auch die Akustiktechnik angebracht werden. "Die Stelen werden sehr schlank sein", weiß Dahlinger aus jüngsten Gesprächen mit den Fachleuten.

Etwas "größer" wird der gesamte Kirchenraum nach Fertigstellung der Baumaßnahmen auch dadurch wirken, dass Wandfarben wesentlich heller sind als bisher. In Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutzamt ist man sich einig geworden, die ursprünglichen Farben wieder zu verwenden - ein angenehm heller, schwer zu beschreibender Farbton. Teile der Decke werden grundsätzlich gesäubert werden, die Goldverzierung der Anfangszeit soll wieder aufgetragen werden.

Altarfarbe wird noch festgelegt

Ganz anders verhält es sich bei den Farben von Altar und Kanzel, die an ihrem Standort bleiben. Im Laufe über eines Jahrhunderts wurden immer wieder kleine Veränderungen und "Verschönerungen" vorgenommen, und mitunter führte wohl der Zeitgeist Hand und Pinsel von manchem Meister. Ursprünglich war der Altar wohl in einem dunklen Rot gehalten. Durch marmorierende Aufmalungen auf Altar und Kanzel hat man eine romantisierende Ansicht geschaffen, die allerdings mehr auf Barock hinweist und deshalb nicht unbedingt in das Gotteshaus passt. Hier stehen noch eingehende Prüfungen und Überlegungen an.

In diesen Tagen fallen noch zwei wichtige endgültige Entscheidungen. Dabei geht es um Details für die geplante Fußbodenheizung. Ganz wichtig ist schließlich die Entscheidung, auf welchen Böden man künftig in der Kirche laufen wird. Ein Spezialist wird noch in dieser Woche prüfen, wie viel vom ursprünglichen Terrazoboden "gerettet" und eventuell wieder integriert werde könnte.

Mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten zeigt sich der Pfarrer sehr zufrieden. Dank vieler freiwilliger Helfer konnte so manches finanziell eingespart werden, auch die Spendenbereitschaft für Kirche und Orgel zeige die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Kirche. "Wir wollen ja auch alle irgendwie mit einbeziehen und stets informieren", meinte Dahlinger abschließend.

Man plant deshalb einen Tag der offenen Tür Anfang März, bei dem alle Interessenten eine ausgeräumte Kirche auf sich wirken lassen können. Bis dahin soll der Raum vollkommen leer sein, wahrscheinlich steht nicht einmal mehr das Dutzend knallroter Feuerlöscher neben dem Altar . . .