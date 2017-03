Alter Bahnhof wird zum Hexenkessel

Neulussheim. Im vergangenen Sommer haben wir noch das hoffentlich baldige Wiedererscheinen des kautzig-kultigen Seán Treacy beschworen, als er zusammen mit seinem instrumental-vokalen Dreigestirn den "Musikalischen Frühschoppen" aus allen Nähten platzen ließ. Wer hätte damals mit einer so kuscheligen, runden, spannenden und doch irgendwie immer völlig vertrauten Neu-Begegnung schon in diesem zeitigen Frühjahr gerechnet?

So erlebt im Neulußheimer Kulturzentrum Alter Bahnhof: Diesmal mit einem "irischen Abend", den Treacy, der selbst aus Kilkenny stammt und mit Größen des Irish Folk wie den "Dubliners" oder den "Wolf Tones" auf der Bühne stand, auf eine sowohl traditionelle wie - eben für ihn typische - charakterstark extravagante Art gestaltete. Dabei war man stilistisch wie geografisch durchaus offen.

Wie auf der grünen Insel

In der ausverkauften "guten Stube" der "Vier-Sterne-Gemeinde" kam schnell die richtige Feierlaune auf - irgendwo zwischen "Dirty old Town" (Ewan MacColl), das Treacy und Mannen in einer ganz eigenen, eher an der Version der "Pogues" als der "Dubliners" angelehnten Fassung gaben und dem zärtlich-schönen "Black is the Colour", das viele nach Amerika verorten.

Schnell war der kleine, bis vor den Tresen gefüllte Saal ein Hexenkessel - stimmungs- wie temperaturmäßig: Die richtige Grundlage, um die witzige Verschränkung zwischen dem original "Wild Rover" und "Klaus & Klaus" musikalisch auf den Punkt zu bringen, Geldofs "I don't like Mondays" in den kulturhistorischen Zusammenhang einzuordnen und Rory Gallaghers "Out on the Western plain" mit Baumärkten in Verbindung zu bringen.

Das alles immer in einem satten, geradlinigen, charakterstarken Sound, der vollmundig und verlässlich und gerne auch mit einer augenzwinkernden Unbekümmertheit den "Ol' Rooster Song" gibt, um gleich danach die heimliche Hymne Schottlands, "Caledonia", in der gleichen Inbrunst und Hingabe auszuleben, wie sie Dougie MacLean angeblich seinerzeit in zehn Minuten am Strand mit Heimweh geschrieben hat.

Überhaupt ist das die Stärke der Vier-Mann-Formation: Sie kann im Grunde alles, was ihr in die Finger kommt, in einer einerseits sehr eigenen und doch noch authentischen Weise "rüberbringen". Und darin besteht ja die Kunst, nicht in der reinen Wiedergabe, sondern in der Botschaft. Da gerät dann O'Sullivans "Alone again" auch in einer sehr eigenwilligen Version perfekt und Chris de Burghs "Ferryman" begeistert aus einer gewitzten Dschungel-Atmo.

Virtuose Musiker

Verantwortlich neben der rauchig-erdigen Stimme des Bandleaders, der an der Gitarre virtuos ist auch für das ein oder andere witzige Showschmankerl sorgt, sind Andreas Bocks brillante Gitarre, Perkussionist Stefan Buchholz, der entspannt und unaufgeregt einen zwar elektronischen Beat gibt, und Bassist Michael Bär, der auch selbst zum Mikro greift und diesmal Ed Sheerans "I see Fire" aus dem zweiten "Hobbit"-Film gab, glatt und schlank und sehr berührend.

Seán Treacy hat nahtlos an seinen Sommer-Hit im Kulturtreff Alter Bahnhof angeschlossen und einmal mehr Neulußheim zu seinem Musik-Dorf gemacht: "Let me tell you that I love you and I think about you all the time".