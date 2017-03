Alternative Bestattungsarten und die Frage, warum die Kirche nicht jede Bestattungsart mitmacht, stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung, zu der Katholische Frauengemeinschaft (KFD) und Kolpingfamilie der katholischen Kirchengemeinde gemeinsam am Dienstag, 7. März, 20 Uhr, ins Gemeindezentrum St. Christophorus einladen.

An diesem Abend wird Kaplan Tobias Streit die verschiedenen Bestattungsarten vorstellen. In den letzten Jahren hat die Bestattungskultur in Deutschland einen enormen Wandel erfahren. Schon lange ist die "klassische" Erdbestattung nicht mehr der Regelfall. Auch "anonymen" Bestattungen nehmen zu.

An diesem Abend wird von Kaplan Tobias Streit erklärt, welche Möglichkeiten es gibt. Außerdem wird erklärt, warum Priester eine kirchliche Bestattungsfeier unter Umständen ablehnen können. Der Abend dient vor allem als Gesprächsabend und der Vortrag wird durch kurze Videos anschaulich erklärt. Eingeladen sind alle Interessierten. zg