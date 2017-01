Am Geburtsort des Judentums und des Christentums

Israel zu erleben, das heißt auch, sich mitten in die Geschichte zu begeben. Dieses Land ist heiliger Boden für die drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde.

Reinhold Weber, Gemeindediakon in Hockenheim, ist Bezirksbeauftragter für "Kirche in Israel" im gesamten Kirchenbezirk. Mit Jugendlichen und Erwachsenen hat er bereits einige Reisen nach Israel durchgeführt und hat nun eine neuntägige Reise zusammengestellt, die am 6. Juni startet.

In Israel erlebt man vielfältige Landschaften und Menschen aus der ganzen Welt. Lebendige Vergangenheit verknüpft sich mit moderner Lebensart. Wer die Stadt der drei Weltreligionen, Jerusalem, einmal erlebt, wer sich im Toten Meer treiben lässt, wer in einem Vadi wandert und die Wüste schnuppert, wer auf dem Berg der Bergpredigt steht und seine Füße in den See Genezareth streckt, für den prägt sich Israel unauslöschlich in sein Gedächtnis ein, heißt es.

Auf dem Programm der neuntägigen Studienreise sind kleine bis längere Wanderungen und Bademöglichkeiten vorgesehen. Anmeldeschluss ist Freitag, 3. Februar.

"Kulturen erleben, Menschen begegnen". Studienreise vom 6. bis 14. Juni, Veranstalter: Evangelischer Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz/Biblische Reisen Stuttgart, Reisepreis je nach Teilnehmerzahl zwischen 1685 und 1865 Euro. Infos unter Reinhold.Weber@kbz-ekiba.de oder per Telefon, 06205/2 04 86 60.