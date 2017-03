Am Karfreitag gibt es Hasenbraten

Autor Marcus Imbsweiler liest in der Buchhandlung Gansler. © Rose

Alles beginnt mit einem Osterhasen - daran ließ auch der Schokohase auf dem Lesepult keinerlei Zweifel. Dass der Osterhase im neuen Roman "Ei mit Schuss" von Marcus Imbsweiler sich dann bereits auf den ersten Seiten als 1,80 Meter groß erweist, ja mit Ohren sogar als Zwei-Meter-Riese, darüber waren die Zuhörer in der Buchhandlung Gansler dann doch überrascht.

Geneviève Gansler, die den Autor bereits während ihrer Ausbildung zur Buchhändlerin in Mannheim kennenlernte, lud zur Krimilesung im Zuge des Krimifestivals Kurpfalz und bot den Besuchern in ihrer gemütlichen Buchhandlung das ideale Umfeld für die erste Lesung des Jahres und gleichzeitig einen spannenden Abend.

Für Marcus Imbsweiler war es eine Premiere, niemals zuvor hatte er in Hockenheim gelesen. Gleichermaßen handelt es sich auch bei seinem neuen Buch um eine Premiere. Ein Osterkrimi, wie es in ihn bisher noch nicht gibt. "Mein Verlag hatte mir vorgeschlagen, einen Weihnachtskrimi zu schreiben", erzählte er. "Also ging ich in der Vorweihnachtszeit in eine Buchhandlung, um Inspirationen einzuholen und was sah ich? Die Regale sind voll davon." Die Idee des Weihnachtskrimis wurde verworfen, der neue Krimi spielt genau an den Osterfeiertagen. Auch wenn die Familie Torgau, Hauptakteure der Handlung, so gar nicht religiös ist und zur Krönung am Karfreitag einen Hasenbraten genießt.

Gift, Mord und Nasenbluten

Doch das ist nicht der Aufreger der Geschichte, vielmehr geht es im Buch um die Heidelberger Schokodynastie Torgau, die erpresst wird. Zwölf vergiftete Schokoeier sind über die Stadt verteilt worden. Es gibt einen Mord, einen Familienstreit und einen Adoptivsohn, der ständig Nasenbluten hat. Eine Mischung, die Spannung und auch einige Lacher verspricht.

Marcus Imbsweiler hat erst im Alter von 30 Jahren "so richtig" mit dem Schreiben angefangen. Sein Studium der Musikwissenschaften und vor allem das der Germanistik hat ihn eher abgeschreckt. "Wir haben im Studium immer die ganz großen Autoren besprochen. Ich hatte den Eindruck, man zeigt uns damit, wo wir niemals hinkommen können", erzählte er. Deshalb war sein erstes Buch auch ein Krimi, ein Genre, das für Imbsweiler einfacher zu schreiben ist. Im Jahr 2007 erschien "Bergfriedhof", sein erstes Buch und gleichzeitig die erste Geschichte um Privatermittler Max Koller.

Auch wenn Marcus Imbsweiler fast dementiert, dass "Ei mit Schuss" der neunte Teil seiner Heidelberg-Krimi-Reihen ist, so spielt Max Koller auch in diesem Buch wieder eine entscheidende Rolle. Welche, das wurde allerdings nicht ganz klar. Denn bei der Lesung schaffte es Imbsweiler ganz geschickt, mit ausgewählten Szenen aus der Handlung ein Bild zu vermitteln, das er aber dann bei der letzten Passage wie einen Scherbenhaufen in sich zusammenfallen ließ. Er spricht deshalb eher vom "achteinhalbten" Teil der Reihe. "Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen verwirren können", sagte er und animierte viele der Zuhörer zum Kauf des Buches.

Max Koller ist bei den Lesern beliebt, das war beim anschließenden Gespräch zwischen Autor und Zuhörern ganz offensichtlich. Da blieb natürlich die Frage zu klären, wie viel Autobiografie in den Büchern steckt. "Zu Anfang viel, inzwischen weniger", gestand Imbsweiler. "So frech und provokativ wie Koller bin ich nicht. Aber er drückt manchmal das aus, was ich mich nicht zu sagen traue."