Amer Muric übernimmt Vorsitz

Die neuen Jugendgemeinderäte treten ihren Dienst an: Stefan Kalbfuss (Fachbereichsleiter Soziales, Bildung, Kultur und Sport, von links), Benno Lerch, Israa Salameh, Philipp Kramberg, Sabrina Brunner, Amer Muric, Ronja Dörlinger, Paula Rudloff, Kayla Friedrich, Tom Münkel und Oberbürgermeister Dieter Gummer im Bürgersaal des Rathauses Hockenheim. Nicht auf dem Bild sind die JGR-Mitglieder Fatma Nur Cesur, Alina Zander und Nick Burgert.

Antritt für die "Neuen": Der Jugendgemeinderat ist am Montag zu seiner ersten öffentlichen Sitzung im kleinen Saal des Rathauses zusammengekommen. Auf der Tagesordnung standen zunächst Wahlen für die kommenden beiden Amtsjahre auf dem Programm. Neuer Vorsitzender des Jugendgemeinderates ist Amer Muric.

Der 18-jährige Student gehörte bereits dem letzten Jugendgemeinderat als Mitglied an. Zur Stellvertreterin wurde die 15-jährige Schülerin Paula Rudloff (Theodor-Heuss-Realschule) gewählt. Als Schriftführerin amtiert Fatma Nur Cesur (ebenfalls 15 Jahre, Theodor-Heuss-Realschule). Auch die Vertreter für die Gremien des Gemeinderates wurden personell benannt.

Oberbürgermeister Dieter Gummer begrüßte vor den Wahlen die neuen Jugendgemeinderäte. Er unterhielt sich mit ihnen über die Arbeit des Gremiums, dass die Anliegen und Interessen von Jugendlichen in Hockenheim gegenüber Stadtverwaltung und Gemeinderat vertritt. Er wünschte dafür viel Erfolg. Die nächste öffentliche Sitzung des Jugendgemeinderates findet am 15. Februar statt. Die Jugendlichen besprechen dann die Themen und die Arbeitsweise des Gremiums in den nächsten Jahren. cs