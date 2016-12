An der Seite Hilfsbedürftiger

Der Hockenheimer SoVD Ortsverband ist derzeit ohne Heidegard Busch kaum vorstellbar, zumal sie als Vorsitzende bereits seit weit über 20 Jahren die Vereingeschicke prägt und den Verein repräsentiert.

Vor diesem Hintergrund sah sich Oberbürgermeister-Stellvertreter Fritz Rösch in seiner Begrüßungsrede zu der Aussage veranlasst: "Liebe Heidegard, mach bitte weiter so. Die Mitglieder brauche dich und Deine Mannschaft, die Kraft, Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen". Die sozial schwachen, Behinderten und Pflegebedürftigen benötigen besondere Zuwendung und diese Zuwendung verkörpert der SoVD in Person von Heidegard und ihrem Team, sagte Rösch.

Dank fürs Vorstands-Team

Im voll besetzten großen Saal der "Brauerei zum Stadtpark", in den der SoVD zu seiner Weihnachtsfeier eingeladen hatte, kam dieses Lob gut an. In ihrer Begrüßungsrede gab Heidegard Busch unter dem Beifall der Mitglieder dieses Lob umgehend an ihr Vorstands-Team weiter. Ohne den Einsatz des gesamten Teams könne der Ortsverband seine Aufgabe nicht erfüllen, so Busch.

Die vorweihnachtliche Atmosphäre, die liebevoll gedeckten Tische und die gute Organisation im "Brauhaus" sind nur durch den Einsatz der fleißigen Helfer möglich geworden. Ein besonderer Dank ging von Busch an die ortsansässigen Ärzte, Betriebe und Geschäfte sowie Privatpersonen und Mitglieder für deren Spenden. Insbesondere die Stadtverwaltung unterstützt die Vereinsarbeit mit einem großzügigen Betrag und stellt den Sprechstundenraum in der Zehntscheune kostenlos zur Verfügung.

Anschließend gehörte die Bühne den Unterhaltungskünstlern, wobei das vorweihnachtliche Programm von den Frauen der Stepptanzgruppe "Heiße Eisen" aus Schwetzingen eröffnet wurde, die fulminante Tänze auf das Parkett legten und dafür den verdienten Applaus erhielten.

Ein Highlight war der Auftritt des Männerchors des MGV Liedertafel Hockenheim mit seinem Dirigenten Rudi Hüttler. Die sehr gefühlvoll gesungenen Lieder wie "Es kam ein Engel, "Weihnachtszauber" sowie "Abendruhe" passten zur Weihnachtszeit und kamen beim Publikum so gut an, dass eine Zugabe gefordert und auch eingelöst wurde.

Der Liedertafel-Sänger Dietrich Hinterleitner gab noch eine weitere Zugabe, indem er ein Gedicht in böhmischer Mundart vortrug, bei dem die Geschichte von den "Heiligen drei Königen" um einen geheimnisvollen vierten König erweitert wurde. zg