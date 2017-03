An Lärm sind auch Erwachsene schuld

Seit Oktober ist Andreas Kellner als Streetworker für Jugendliche und in der Obdachlosenbetreuung im Auftrag der Stadt unterwegs. In der Sitzung des Ausschusses Soziales, Jugend, Kultur und Sport berichtete er von seinen ersten Erfahrungen. Die fielen recht positiv aus. Als "spannendes Thema" bezeichnete Andreas Kellner das Thema Beschwerden von Anwohner an der Zehntscheune. Dass die jungen Leute den Platz vermüllten, könne er so nicht bestätigen.

Der Platz werde von unterschiedlichen Gruppen genutzt. Es seien nicht nur die Jugendlichen, die Abfälle entsorgten. Teilweise reichten die Kapazitäten der Mülleimer einfach nicht aus. Kellner regte an, die Leerungsintervalle zu verkürzen. Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg berichtete, dass als Ergebnis einer Zusammenkunft in der Zehntscheune zu dem Thema größere Müllbehälter beschafft werden sollen.

Alkoholproblem beim Fasnachtszug

Eine "harte Nummer" sei das Geschehen am Platz beim Hockenheimer Fasnachtszug gewesen. Er habe dort neun Jugendliche, die stark unter Alkoholeinfluss standen, aufgesammelt. Keiner davon stammte nach Worten des Streetworkers aus Hockenheim, sondern eher aus Mannheim oder Heidelberg.

Die Cliquen, die sich dort üblicherweise treffen, seien zwar auch dort gewesen, doch die seien nicht betrunken gewesen. Interessant fand Kellner, dass ihn viele junge Besucher von außerhalb am Bahnhof gefragt hätten, ob es denn erlaubt sei, Flaschen mit in die Innenstadt zu nehmen. Wäre das nicht der Fall, hätte es weniger Probleme mit Scherben gegeben.

Später traf der Krisenbegleiter am Bahnhof auf Jugendliche, die "sternhagelvoll" auf dem Gelände gelegen, in diesem Zustand aber auch die Gleise überquert hätten. Da sei niemand von Polizei oder Bahn-Sicherheitsdienst gewesen. "Da würde ich Handlungsbedarf sehen."

Kellner entwickle derzeit verschiedene Angebote für Jugendliche, unter anderem die Vermittlung von Lerntechniken - "direkt draußen bei den Jugendlichen". Klaus Zizmann (Freie Wähler) fragte nach Lärmbelästigung an der Zehntscheune. Von Jugendlichen gehe dort keine Dauerbeschallung aus, sagte Kellner, eher von Autofahrern und deren Musikanlagen. Aus der Stadtbibliothek habe er die Rückmeldung erhalten, dass es ruhiger geworden sei, seit er im Einsatz ist. Adolf Härdle (Grüne) fragte, ob die Jugendlichen zur Verhaltensänderung bereit seien, wenn sie darauf angesprochen werden. Das bestätigte Kellner.

In der Obdachlosenbetreuung unterstützt der Streetworker einen Mann, der auf Jobsuche ist. Der Antrag "Erstausstattung" eines Bewohners sei vom Jobcenter Schwetzingen positiv beschieden worden. mm