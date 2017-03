Analyse bestätigt Trinkwasser von einwandfreier Qualität

Verwaltungsgemeinschaft. Das Wasser, das der Zweckverband Wasserversorgung Südkreis Mannheim fördert und ins Leitungsnetz der Verwaltungsgemeinschaft einspeist, können die Verbraucher bedenkenlos trinken. "Überhaupt keine Auffälligkeiten oder Besonderheiten" vermeldete Verbandswassermeister Wolfgang Schweikert als Ergebnis der Beprobung durch das Universitätsklinikum Heidelberg. Die Mitglieder der Verbandsversammlung im Bürgersaal des Rathauses Neulußheim hatten nach früheren Ergebnissen nichts anderes erwartet.

Die Gesamtbeurteilung des Zentrums für Infektiologie, Medizinische Mikrobiologie und Hygiene für die am 28. November 2016 genommene Probe ist wissenschaftlich-nüchtern formuliert: "Die Probe entspricht in den untersuchten Parametern der Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung." Das Wasser sei dem Härtebereich 3 zuzuordnen, alle Grenzwerte seien "optimal eingehalten", fasste Schweikert zusammen.

Gut geschützte Brunnen

Dass die Brunnen des Zweckverbands in einem zusammenhängenden Waldgebiet gut geschützt liegen, wirkt sich laut Schweikert auch auf den Nitratgehalt aus. Der lag 2015 mit 2,35 Milligramm pro Liter Wasser weit unter dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter und dem Warnwert von 37,5 Milligramm. Die Spanne in Baden-Württemberg reiche laut Grundwasserdatenbank von 0,1 bis 139 Milligramm. Dass der Nitratgehalt 2003 noch bei 1,5 Milligramm pro Liter gelegen hat und bis 2016 auf 3,2 Milligramm gestiegen ist, könne man als natürliche Schwankung bezeichnet werden, beurteilte Hanspeter Rausch (SPD Neulußheim). Das rühre manchmal von natürlichen Ereignissen her und nicht von menschlichen Einflüssen.

So argumentierte auch Diplom-Ingenieur Erich Schulz. Es gebe beispielsweise Zusammenhänge zwischen Grundwasserneubildung und Nitratwerten. Bei hochbelasteten Regionen wie Mannheim in der Rheinebene seien sukzessive fallende Werte festzustellen, weil die Landwirtschaft viel strenger überwacht werde und der Eintrag sinke. In manchen Verbänden ändere sich der Sulfatwert im Wasser im Laufe eines Jahres um 100 Prozent wegen unterirdischer Schwefelquellen. Schulz sieht keinen Grund zur Beunruhigung trotz des Anstiegs.

Fördermenge nahezu konstant

Konstant im Vergleich zum Vorjahr war auch die Wasserförderung des Zweckverbands: 2,416 Millionen Kubikmeter bedeuteten einen Anstieg um 0,73 Prozent. Verbandsvorsitzender Dieter Gummer sagte mit Blick auf die Hockenheimer Werte, Großveranstaltungen auf dem Ring wie die Formel 1 lassen den Verbrauch um 30 Prozent anstiegen. Damit nicht ganz zu erklären sei der Verbrauchsanstieg im September, der mit knapp 141 000 Kubikmetern der verbrauchsintensivste Monat war. Für die Sanierung der Filterkessel 2 und 3 gibt der Zweckverband 171 000 Euro aus, der Auftrag ging an die Firma Fischer Metallbau aus Gernsbach. mm