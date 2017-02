„Angela Merkels Teilrückzug kommt zu spät“

Hockenheim. Nach dem Bundestagsabgeordneten Olav Gutting (CDU), Kandidat Hendrik Tzschaschel (FDP) und Dr. Thomas Jahn (CSU) hatte die überparteiliche Bürgerinitiative "Aufbruch2016" in der öffentlichen Reihe "Bürger fragen - Politiker antworten" Dr. Rainer Balzer, Landtagsabgeordneter der AfD, in Hockenheim zu Gast.

Es war kein leichter Auftritt vor den zahlreichen engagierten und teilweise sehr kritischen Zuhörern, teilt der "Aufbruch 2016" mit. Dennoch seien in der regen Diskussion verschiedenste Standpunkte zu Wort gekommen. Dem Referenten, früher aktives CDU-Mitglied, sei bewusst gewesen, dass seine Partei zur Zeit "in schwerem Wasser segelt". Die Frage, ob es sich dabei um Geburtswehen einer jungen Partei oder um programmatische Geburtsfehler handele, musste an diesem Abend außen vor bleiben. Schließlich standen die gesellschaftsverändernden Folgen der schwarz-roten Flüchtlings- beziehungsweise Einwanderungspolitik im Mittelpunkt des Interesses.

Balzer, promovierter Diplom-Ingenieur für Maschinenbau, mehrere Jahre im Orient in der Bewässerungstechnik tätig, Hochschuldozent und Lehrerausbilder, konnte aus seiner reichen Berufserfahrung schöpfen und manche ideologische Position in der grün-schwarzen Landespolitik als Irrglauben enttarnen, geht aus der Pressemitteilung von "Aufbruch 2016" hervor.

Erfahrungen ernüchternd

Besonders in der Frage der Nachschulfähigkeit von Menschen mit abgeschlossener beruflicher und kultureller Sozialisation aus NahostLändern seien die Erfahrungen mehr als ernüchternd. Der Erwerb von Arbeitsethos, Fleiß, Disziplin als Basiskompetenzen sei ein langer, steiniger Weg und nur von Wenigen der ohne Auswahlkriterien Eingewanderten zu schaffen. Was die Einreise derart minder qualifizierter und kulturfremder Personen mit den wirtschaftlichen und demografischen Interessen Deutschlands zu tun haben soll, sei nicht erkennbar.

Schlussendlich löse man keine Probleme anderer Länder, indem man ihre Menschen zu sich als Einwanderer einlädt. Besonders befremdlich sei die Tatsache, dass eine Bundesbehörde wie die BAMF schon 2014 einen Anwerbefilm in 26 Sprachen verbreitet habe und die Bundesregierung samt Kanzlerin beim Migrantenansturm 2015 so getan hätten, als sei sie völlig überrascht.

Darüber hinaus habe die EU-Kommission 10 000 Euro für jeden Einwanderer für Städte und Gemeinden ausgelobt, ebenfalls ohne Auswahlkriterium. Hier zeige sich der eklatante Mangel eines fehlenden Einwanderungsgesetzes mit Regularien wie sonst weltweit üblich. Eine AfD-Forderung, das Einhalten rechtsstaatlicher Prinzipien und der Schutz von Staatsgrenzen, sei kein Rechtspopulismus, sondern diene dem Selbsterhalt bewährter kultureller und politischer Errungenschaften.

Hinsichtlich der Flüchtlingsunterbringung in den Kommunen und der Kettenmigration durch Familiennachzug forderte Balzer laut "Aufbruch 2016" die Mitbestimmung der Bürger beim Bau von Flüchtlingsheimen und über Art und Anzahl der Einwanderer in ihrer Nachbarschaft.

Die demografische Entwicklung im afrikanisch-arabischen Raum bereitet Balzer große Sorgen, kommen doch allein in Ägypten jedes Jahr zwei Millionen Menschen hinzu. Asylanträge sollten künftig nur noch in Aufnahmeeinrichtungen möglich sein.

Großes Konflikpotenzial

In der anschließenden, ausführlichen Diskussionsrunde spiegelten sich nach Angaben von "Aufbruch 2016" die zahlreichen Sorgen von Bürgern. Ein Zuhörer habe sich gegen die Idee gewandt, dass die Bevölkerungszahl der Bundesrepublik auf Biegen und Brechen und gegen den Mehrheitswillen der ansässigen Menschen durch unkontrollierte Zuwanderung konstant gehalten werden solle.

Eine gar steigende Einwohnerzahl habe einen immer größeren Ressourcenverbrauch zur Folge, immer mehr zugebaute Flächen, Konkurrenz um Arbeitsplätze und ein wachsendes gesellschaftliches Konfliktpotenzial um Religiosität und Parallelgesellschaften.

Angela Merkels Teilrückzug aus ihrem bisherigen Migrationskonzept "Management by Chaos", wenn er denn überhaupt stattgefunden habe, komme zu spät. Hier sei bereits irreversibler Schaden über die zukünftige Demografie angerichtet worden.

Auch eine international-sozialistische SPD betreibe über ihre Integrationsbeauftragte Özoguz ungeniert weiter den kulturellen Umbau der deutschen Gesellschaft, statt sich für den langfristigen Erhalt der christlich-westlichen Werte einzusetzen. zg