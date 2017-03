Ängste, Erfahrungen und fremde Kultur

Die Stadtbibliothek und das Asylnetzwerk Hockenheim laden am Freitag, 24. März, 19.30 Uhr, zu einer Lesung mit der Schwetzinger Stadträtin Raquel Rempp und dem afghanischen Flüchtling Said Azami (Bild: Bücherei) ein. Sie haben ein Buch mit dem Titel "Mut zu neuen Wegen" geschrieben. Es behandelt die Lebensgeschichte von Said Azami, der aus seinem Land fliehen musste.

Das Buch umfasst viele geschichtliche, politische und menschliche Erzählungen und gewährt zugleich Einblicke in eine für uns völlig fremde Kultur. Es lässt die Besucher teilhaben an den Ängsten und Erfahrungen der Menschen in Afghanistan. Azami spart nicht an ehrlicher Kritik am System.

Er äußert seine Träume und Wünsche. Außerdem erzählt er über seine Kindheit, sein Leben als Jugendlicher in Afghanistan, die lebensgefährliche Flucht über hohe Gebirge und über sein Ankommen in Deutschland, teilt die Bücherei mit. Der Leser erfährt vom Leben als Sohn eines Mullahs, vom Einmarsch der Sowjetunion sowie vom Bürgerkrieg der Mudschaheddin und der Taliban.

"Ich hatte das Glück, bei der Entstehung des Buches mitwirken zu dürfen. Die Historie Afghanistans und Said Azamis persönliche Geschichte haben mich von Anfang an fasziniert und extrem emotional berührt", sagt Raquel Rempp über das Buch. Im Anschluss an die Lesung besteht die Möglichkeit, Informationen aus "erster Hand" zu erhalten. Die Gäste können den Autoren Fragen stellen und damit mehr über die Beweggründe der Flucht erfahren. Einlass ist ab 19.15 Uhr. zg