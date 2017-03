Anhörung auch online möglich

Hockenheim. Zu schnell gefahren und dabei von der Radarfalle geblitzt worden? Wer in Hockenheim Ordnungswidrigkeiten begeht, kann sich künftig Porto und den Gang zum Briefkasten sparen. Auf der Internetseite der Stadtverwaltung (www.hockenheim.de/owi) besteht ab sofort die Möglichkeit, die Anhörung bei der Bußgeldstelle online durchzuführen. Das spart Zeit, Geld (Briefporto) und ist rechtssicher.

Betroffene erhalten für die Online-Anhörung auf ihrem Anhörungs- oder Zeugenfragebogen, in ihrem Verwarnungsgeldangebot oder in einem Informationsschreiben eine individuelle Zugangskennung, mit der sie sich "einloggen" können. In dem Portal kann man sich Beweisfotos ansehen, das Antwortformular ausfüllen oder im Zeugenfragebogen Stellung nehmen. Die Angaben werden verschlüsselt an die Bußgeldstelle übermittelt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen bleibt der Zugang nur so lange bestehen, wie das Verfahren für den Betroffenen aktiv ist.

Die Online-Anhörung bei der Bußgeldstelle der Stadtverwaltung Hockenheim ist ein zusätzliches, freiwilliges Angebot. Betroffene können ihre Äußerung auch weiterhin auf dem Postweg übersenden. zg