„Arbeit am Ring mehr als nur ein Job“

Drei Sportsuperstars auf einen Schlag: Klaus Schwenninger mit Boris Becker, Niki Lauda und dem jungen Sebastian Vettel (oben links). Daumen hoch in der Boxengasse: Schwenninger mit Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher bei dessen Ausflug ins Zweirad-Metier (oben rechts). Im Gespräch mit alten Bekannten: Der Leiter Technik und Betrieb mit Ring-Geschäftsführer Georg Seiler und Formel-1-Zampano Bernie Ecclestone Mitte der 90er Jahre (unten links), mit "Mister DTM" Bernd Schneider (unten, Mitte) und dem damaligen Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug.

Eine Institution geht in den wohlverdienten Ruhestand: Klaus Schwenninger (67), Leiter Technik und Betrieb am Hockenheimring, wurde bei der Weihnachtsfeier der Ring GmbH verabschiedet. Oberbürgermeister Dieter Gummer, zugleich Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Ring GmbH, und Geschäftsführer Georg Seiler, würdigten das jahrzehntelange Engagement Schwenningers für die weltbekannte Rennstrecke. Im Interview mit unserer Zeitung zieht der "Streckenmeister" Bilanz, nennt Höhen und Tiefen seiner Tätigkeit und wagt einen Blick in die Zukunft.

Herr Schwenninger, Ende des Jahres drehen Sie Ihre beruflich letzte Runde auf dem Ring. Für Sie waren die 24 Jahre bei der Hockenheim-Ring GmbH mehr als ein Job, Sie waren immer mit Herzblut dabei. Wie schwer fällt es Ihnen, nun den Fuß vom (Ring-)Pedal zu nehmen?

Klaus Schwenninger: Da für mich die Arbeit auf dem Hockenheimring nicht nur ein Job war, fällt mir der Abschied von meiner Wirkungsstätte, insbesondere von meinem Streckenteam, nicht so leicht. Trotz Stress bei den vielen Veranstaltungen in all den Jahren hatten wir immer ein freundschaftliches Verhältnis und ein großen Zusammenhalt.

Nachfolger wird Jochen Nerpel Jochen Nerpel tritt zum 1. Januar 2017 die Nachfolge von Klaus Schwenninger als Leiter Technik und Betrieb bei der Hockenheim-Ring GmbH an. Der 33 Jahre alte Diplom-Ingenieur aus Helmstadt-Bargen kommt von der Huter GmbH, bei der er als Geschäftsführer und Prokurist beschäftigt war. Für Nerpel, der selbst Motorsport betrieb (vom Kart bis zur Formel 3), ist aufgrund seiner aktiven Karriere und seiner Tätigkeit bei Huter der Ring alles andere als unbekannt. Er will, so Nerpel gegenüber unserer Zeitung, nicht nur sein Fachwissen und seine Tatkraft einbringen, er sei auch mit vollem Herzen dabei. hs

Sie haben in den vergangenen Jahrzehnten am Ring viel erlebt, Höhen und Tiefen. Wann wähnten Sie sich auf der Überholspur?

Schwenninger: Die Zeit des Umbaus des Hockenheimrings, der im Jahr 2002 beendet war, bedeutete für mich eine besondere Herausforderung. Als das erste Formel-1-Rennen auf der neuen Streckenführung vor ausverkaufter Kulisse gestartet wurde, war das für mich mehr als ein Gefühl des Stolzes.

. . . und wann an der Box?

Schwenninger: Die Zeit nach dem Umbau 2004, als andere Personen plötzlich das Sagen hatten und mit Anschuldigungen und Verleumdungen begannen.

Als Leiter Technik und Betrieb - im Hockenheimer Sprachgebrauch auch gerne als Streckenmeschda bezeichnet - hatten Sie fast täglich Kontakt zu Veranstaltern, Teamchefs und Fahrern, aber auch zu Konzert-Impresarios und Musikgrößen. Welche Gruppe ist pflegeleichter: Motorsport oder Musik?

Schwenninger: In beiden Gruppen habe ich viele und vielfältige Kontakte geknüpft, auf die ich sehr stolz bin. In der Motorsportszene habe ich Fahrer und Teamchefs kennengelernt, die unterschiedlicher nicht sein können. In der Konzertbranche traf ich auf AC/DC mit Angus Young, Udo Jürgens, Robbie Williams, Michael Jackson, Klaus Meine, auch auf Gotthilf Fischer, die Rockgruppe Böhse Onkelz sowie Veranstaltern wie Ossy Hoppe, Marek Lieberberg und Marcel Avram, um nur einige zu nennen. Beide Gruppen haben unterschiedliche Anforderungsprofile, mit den man natürlich entsprechend umgehen muss. Keine der beiden Gruppen ist pflegeleicht.

Sie kennen viele Fahrer persönlich. Wie geben sich diese abseits von Kameras und Mikrofonen?

Schwenninger: Ich habe viele Fahrer persönlich kenngelernt und kann sagen, dass sie bodenständige Menschen sind, die keine Starallüren haben. Es hat mich immer sehr gefreut, wenn der eine oder andere Fahrer bei mir im Büro vorbeischaute und wir einen Smalltalk halten konnten. Wenn ich im Fahrerlager unterwegs war, kam ich um einen freundschaftlichen Händedruck nicht umhin.

Haben sich da auch Freundschaften entwickelt?

Schwenninger: Eine ganz besondere Freundschaft hat sich zu Helmut und Stefan Bradl aufgebaut, mit denen ich immer wieder Kontakt pflege. Aber auch zu Michael Schumacher, besonders in der Zeit, als er seine Rennen auf zwei Rädern fuhr, und zu den Silberpfeilen mit Norbert Haug, hatte ich immer ein familiäres Verhältnis.

Sie könnten über Ihre Erfahrungen am Ring sicherlich ein Buch schreiben. Welche Erlebnisse bleiben Ihnen besonders in Erinnerung, gerne auch lustige und skurrile Begebenheiten?

Schwenninger: Ich könnte tatsächlich auch ein Buch über den Hockenheimring schreiben, was ich aber nicht machen werde. Gerne erinnere ich mich an lustige Abschlusspartys nach Veranstaltungen wie DTM und Formel 1 im Fahrerlager, die des Öfteren erst in den frühen Morgenstunden endeten. Im lockeren Rahmen feierte ich mit Fahrern und Teamchefs den einen oder anderen eingefahrenen Sieg.

Und auf was hätten Sie lieber verzichtet?

Schwenninger: Leider gab es während meiner Arbeit am Hockenheimring auch tödliche Unfälle, die ich nicht von heute auf morgen verarbeiten konnte. Die Bearbeitung durch Polizei und Staatsanwaltschaften waren für mich immer eine Schattenseite meines Berufs.

Der Hockenheimring ist Schauplatz des deutschen Formel-1-Rennens. Wie sehen Sie die Zukunft der Anlage als Grand-Prix-Strecke im Speziellen und als Multifunktionsanlage, also auch als Konzertarena, im Allgemeinen?

Schwenninger: Der Hockenheimring ist gut aufgestellt. Er wird sich weiterentwickeln mit alternativen Antriebstechniken der Mobilindustrie und deren Zulieferer sowie im Motorsport als auch für ganz andere Veranstaltungen. So werden zum Beispiel für Radfahren, Messen und Laufwettbewerbe, also für neue Veranstaltungen, die Rennstrecke, Flächen und Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

Sie sind ab 1. Januar im Ruhestand. Bremsen Sie von 100 auf null oder werden Sie auch in Zukunft noch am Hockenheimring in einer anderen Funktion zu sehen sein?

Schwenninger: Ich werde meinem Team immer gerne beratend zur Seite stehen und ganz besonders für meinen Nachfolger, Jochen Nerpel, immer ein offenes Ohr haben, wenn meine Unterstützung gewünscht wird. Da ich schon vor meiner Hockenheimring-Zeit beim Badischen Motorsport-Club mit dem unvergessenen Wilhelm Herz sehr aktiv war, werde ich den BMC ab nächstem Jahr verstärkt unterstützen und meine Erfahrungen und Kontakte einbringen.