Arbeit für mehr Attraktivität trägt Früchte

Beim Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) geht es Schritt für Schritt nach vorne. Die Arbeitskreise nehmen Fahrt auf und erste große Veranstaltungen wurden erfolgreich über die Bühne gebracht. Vorsitzender Richard Damian legte bei der Jahreshauptversammlung denn auch einen positiven Geschäftsbericht vor.

Neben den Ausführungen des Vorstandes standen Neuwahlen, die Vorstellung des neuen Geschäftsführers Tobias Nolting (wir berichteten) und eine aus formalen Gründen notwendige Satzungsänderung im Mittelpunkt der Zusammenkunft, zu der 38 der 99 Mitglieder erschienen waren. Mit Blick auf die Mitglieder, darunter 16 Vereine und 33 Gewerbetreibende, appellierte Damian an die Anwesenden, weitere Mitglieder zu akquirieren: "Wir müssen die Basis vergrößern, auch aus finanziellen Gründen."

Gut am Laufen seien die fünf Arbeitskreise. Der AK "Brauchtum und Stadtfeste" organisiere die vom Verein Lebendiges Hockenheim übernommenen Brauchtumsveranstaltungen - mit Erfolg, wie der Fasnachtszug bewiesen habe. Der AK "Leerstandsmanagement in der Innenstadt" baue eine Datenbank auf und erstelle Dossiers: Was passt wo rein, wer hat Interesse, wer hat Räume zu vermieten, wie können Schaufenster leer stehender Geschäfte attraktiv gestaltet werden?

Der Vorstand Vorsitzender: Richard Damian, stellvertretender Vorsitzender: Michael Noé, stellvertretende Vorsitzende: Julia Weinmann-Klausmann, Kassierer: Jürgen Bellm, Schriftführer: Michael Greul, Beisitzer: Jorn Teske, Rainer Saß, Hans Haas und Donald Pape (Beisitzer der Stadt). Kassenprüfer: Dirk Wollschläger und Günter J. Sporys. hs

Regelmäßige Treffen mit Geschäftsleuten habe der AK "Begleitung verkaufsoffener Sonntag". Er plane auch Aktionen zu den verschiedenen Anlässen (Frühlingsfest und Kerwe). Der AK "Lebensqualität und Identifikation" arbeite daran, die Innenstadt zu attraktivieren und mehr Flair in die Stadt zu bekommen. Der Arbeitskreis "Mehrwert für Industrie und Gewerbe" schließlich will die Vernetzung fördern und das Angebot für Mitglieder erhöhen.

Eigene Veranstaltung ein Erfolg

Als Erfolg bezeichnete Richard Damian die Großveranstaltung "Hockenheim lebt Formel 1" anlässlich des Grand Prix im vergangenen Jahr in der Innenstadt.

Kassierer Jürgen Bellm schlüsselte in seinem Finanzbericht der Versammlung die Zahlen detailliert auf. Im vergangenen Jahr standen Einnahmen von 163 000 Euro Ausgaben in Höhe von 132 000 Euro gegenüber. Unter dem Strich blieb ein Plus von 31 000 Euro. Der Löwenanteil der Einnahmen war der Zuschuss der Stadt in Höhe von 125 000 Euro. Bei den Ausgaben fielen insbesondere die beiden verkaufsoffenen Sonntage und die Aktion "Hockenheim lebt Formel 1" mit insgesamt 20 000 Euro ins Gewicht.

Der Wirtschaftsplan 2017 sieht 316 000 Euro Einnahmen und 304 000 Euro Ausgaben vor, von denen alleine 144 000 Euro für die Brauchtumsveranstaltungen eingeplant sind. Dirk Wollschläger, der mit Günter J. Sporys die Kasse geprüft hatte, bescheinigte Jürgen Bellm eine einwandfreie Arbeit und beantragte die Entlastung des Vorstandes. Diese wurde von den Mitgliedern einstimmig gewährt.

Unter der Leitung von Stadtrat Adolf Härdle gingen die Neuwahlen über die Bühne. Dabei wurde der bisherige Vorstand für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

"Transparenz ist gegeben"

Bei den Anträgen stieß das Ansinnen von Stefan Klewe, jedem Mitglied mit der Einladung auch den Finanzplan zuzuschicken, auf Ablehnung. Der Vorstand erachtete es als kritisch, jedem Mitglied die internen Zahlen zukommen zu lasssen, ob es ihn interessiert oder nicht. Wer an den Zahlen Interesse hat, kann sich gerne informieren. Michael Greul: "Die Transparenz ist gegeben."

Oliver Grein informierte die Versammlung über den erfolgreichen Bürgerworkshop (wir berichteten). Von den rund 70 vorgebrachten Ideen und Projektvorschlägen sollen drei noch in diesem Jahr umgesetzt werden: Veranstaltung unter dem Arbeitstitel "Spargelfest" an einem Samstag, historische Stadtführungen, eventuell in Kooperation mit dem Heimatverein, und Oldtimerfest. Da können Privatpersonen ihre historischen Gefährte präsentieren. Dazu soll es ein kleines Rahmenprogramm geben. Ein Vorschlag, der mittelfristig umgesetzt werden soll, ist ein Jugendtag.