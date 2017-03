Auch das Umfeld muss stimmen

Zu bearbeitende Unterlagen auf dem Schreibtisch, den Blick kurz auf den Monitor mit den E-Mails gerichtet, das Handy griffbereit, ein Mitarbeiter kommt gerade zur Tür herein: Alltag für Jochen Nerpel. Seit 1. Januar ist der 33 Jahre alte Diplom-Ingenieur Bereichsleiter Strecke, Technik/Betrieb am Hockenheimring. Er trat die Nachfolge von Klaus Schwenninger bei der Hockenheim-Ring GmbH an. Im Büro des "Streckenmeisters" im altehrwürdigen Sachs-Haus mitten im Fahrerlager laufen viele Fäden zusammen. Dort geht es um bürokratische Dinge ebenso wie um technische.

Die Aufgabenpalette von Jochen Nerpel ist vielfältig - von der Streckenabnahme bis zur Instandhaltung der Anlage. Für Nerpel ist die Tätigkeit am Ring mehr als ein Job - sie ist eine große Herausforderung. Der junge Bereichsleiter wird mit allen Problemen rund um die Strecke konfrontiert. Diese geht er mit seinem Fachwissen, Elan und viel Herzblut an.

Nerpel will aber nicht nur reagieren, sondern auch agieren. Er bringt neue Ideen ein, deren Umsetzung manchmal auch viel Zeit erfordert. Eine 40-Stunden-Woche und freie Wochenende kennt Jochen Nerpel wohl nur vom Hörensagen.

Der Zeitaufwand wird sich noch erhöhen, wenn die Saison beginnt. Bereits in den Wintermonaten haben der neue Bereichsleiter und sein Team viel Arbeit in die Infrastruktur investiert. Die üblichen Reparaturarbeiten wurden ebenso erledigt wie die Wartung von Maschinen. Viel Wert legt Jochen Nerpel auf das Erscheinungsbild des Rings. Bäume und Hecken wurden zurückgeschnitten und das Areal von Müllresten aus der vergangenen Saison befreit. Dafür ist zwischen den einzelnen Veranstaltungen naturgemäß keine Zeit.

Saison wird vorbereitet

Derzeit werden die Veranstaltungsräume im Baden-Württemberg-Center sowie in der Süd- und Mercedes-Tribüne auf Vordermann gebracht. Zu den Routinearbeiten gesellt sich auch immer wieder Unvorhergesehenes wie Frostschäden oder eine defekte Heizung.

Noch ist es ein paar Wochen hin bis zur ersten Motorsportveranstaltung, der Hockenheim Historic (Jim-Clark-Revival) vom 21. bis 23. April, doch die Vorbereitungen laufen längst auf Hochtouren. Da gilt das Augenmerk natürlich auch der Strecke selbst. Die Auslaufzonen und die Curbs (Randsteine) müssen hinsichtlich der Streckenabnahme mit dem Deutschen Motor-Sport-Bund (DMSB), dem Dachverband für den Automobil- und Motorradsport, abgesprochen und gegebenenfalls modifiziert werden. Der Fuhrpark muss einsatzbereit und rund um die Strecke alles sauber sein.

Beim Blick auf den Ring-Terminkalender meint Jochen Nerpel: "Der ist randvoll." Die breite Palette reicht von den bekannten Großveranstaltungen wie Hockenheim Historic, DTM und Dragsterrennen über große Konzert bis hin zu vielen kleineren Events wie Firmenpräsentationen, Fahrtrainings und Clubrennen. Jochen Nerpel und seiner Mannschaft wird es alles andere als langweilig. Der Bereichsleiter Strecke und Technik/Betrieb hat zwar ein großes Aufgabenfeld abzudecken, ist aber in weiten Bereichen - in Kooperation mit der Verwaltung - sein eigener Herr.

Nerpel, der das Motodrom schon seit seiner Zeit als aktiver Rennfahrer in Formel-Klassen und als Mitorganisator der Hockenheim Historic kennt, arbeitet seit Oktober vergangenen Jahres am Ring. Er kennt also die Gegebenheiten vor Ort und wurde seit Januar (Übernahme des Amtes von Klaus Schwenninger) in seiner Meinung bestätigt: "Die Komplexität ist enorm." Dazu gehören auch Verhandlungen, Kundengespräche und viel Koordinationstalent, besonders beim Rennkalender. Es gilt darauf zu achten, dass Auf- und Abbautermine greifen, damit die Veranstaltungen harmonisch ineinander übergehen. Auf Kundenwünsche ist ebenso einzugehen wie auf kurzfristige Änderungen zum Beispiel bei der Boxenbelegung und deren Ausstattung. Und manchmal ist auch Ärger runterzuschlucken, für den der Ring nicht einmal verantwortlich ist. Nerpel: "Es kann schon mal vorkommen, dass Abbauzeiten nicht eingehalten werden und der nächste Kunde dann mit Schaum vor dem Mund in der Tür steht."

"Das ist noch echter Motorsport"

Jochen Nerpel freut sich auf seine erste Saison als verantwortlicher Bereichsleiter, ganz besonders aber auf die Hockenheim Historic: "Das ist noch echter, unverfälschter Motorsport zum Anfassen." Wenn im April die Motoren aufheulen und die historischen Rennfahrzeuge ihre Runden drehen, wird dies auf einer top präparierten Strecke stattfinden. Davon ist Jochen Nerpel überzeugt. Er schaut aber auch über das Asphaltband hinaus: Das Umfeld soll ebenfalls stimmen. Daran wird mit Hochdruck gearbeitet.