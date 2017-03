Auch nach 60 Jahren noch dazugelernt

Die erste Bierprobe in der Geschichte der 60-jährigen Verbindung zwischen Commercy und Hockenheim kommt auf beiden Seiten sichtlich gut an.

Hockenheim. Vor 60 Jahren fand der erste Handschlag in Commercy zwischen Hockenheimern und Commercianern statt. Grund genug für den Freundeskreis Hockenheim Commercy, das Jubiläumsjahr mit einer zünftigen Bierprobe in Commercy zu eröffnen. Eine Bierveranstaltung in Commercy war für alle Beteiligten eine Premiere, die jedoch großen Anklang fand.

Mit Marie-Paul Malard, Jean- Marie Mathieu sowie Adolf Stier begrüßte Präsident Robert Maurer gleich drei Zeitzeugen von damals. Alle drei Jubilare haben bereits ihren 90. Geburtstag gefeiert und durften 60 Kerzen auf einer Torte ausblasen, die an das Treffen 1957 erinnerte.

Erinnerungen an Weinproben

Dann stellte Matthias Stier die mitgebrachten Biere aus der Region um Hockenheim vor. Mit dem Pils mit deutlichem Hopfenaroma und dem vollmundig und stärker eingebrautem Export wurden die klassischen deutschen Biersorten vorgestellt und ausgeschenkt. Aber auch naturbelassenes Vollbier wurde ausgiebig gekostet. Die Vorstellung der Biere erinnerte an so manche Weinprobe. Offen blieb, ob jeder Gast den süßlichen Malzton oder die Hopfenblume mit zarter Zitrusnote der jeweiligen Biersorten erschmeckte.

Zur Stärkung stand ein reichhaltiges Buffet mit Hausmacher Wurst und Bauernbrot bereit. Ein Dirndl brachte zusätzlich bayrisches Flair in die Partnerstadt.

Greifs feiern Goldene Hochzeit

Groß war die Überraschung, als jeder Besucher als Erinnerung an die Bierveranstaltung und das Jubiläum von den Freunden aus Commercy eine kunstvoll hergestellte Erinnerung an die Bierprobe und das Jubiläum überreicht bekam.

Mirabellenschnaps aus Commercy sowie Kuchen und Kaffee von den französischen Freunden vorbereitet, ließen die Bierverkostung nach Mitternacht ausklingen.

Wie ausgeprägt die Verbundenheit zwischen den Freunden ist, zeigt die Tatsache, dass Christa und Heinz Greif sogar den einzigartigen Tag ihrer Goldenen Hochzeit in der Partnerstadt in Lothringen verbrachten. mst